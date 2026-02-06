Wapa.pe
Michelle Alexander decidió compartir un mensaje en su hija, en una aparente separación entre Adriana Álvarez y André Silva. 

    André Silva y Adriana Álvarez, hija de la reconocida productora Michelle Alexander, quedaron en el centro de la atención mediática luego de que surgieran versiones sobre una presunta crisis en su relación. Los rumores se intensificaron tras un emotivo mensaje que el actor dedicó a su hija en redes sociales, lo que despertó especulaciones entre sus seguidores.

    ¿Qué dijo Michelle Alexander frente a los rumores sobre su hija y André Silva?

    A través de su cuenta oficial de Instagram, la productora, y hermana de Julián Alexander, compartió un video en el que habló sobre uno de sus proyectos más recientes, Los otros Concha 2. En el clip, Michelle incluso adelantó detalles de los próximos episodios, sin hacer referencia directa a la vida personal de su hija.

    “¿Se acuerdan el spoiler que les hice hace unos días? (...) Hoy empieza este flirteo que no sé si es vergüenza o porque Jackie es movidita, pero se va a buscar a Estela. (...) ¿Ustedes creen que Amador caiga en las garras de Jackie?”, comentó entusiasmada.

    PUEDES LEER: Michelle Alexander rompe su silencio y responde al ingreso de su hermano a Panamericana: “Yo no compito con nadie”

    Hasta el momento, ni Michelle Alexander, ni André Silva, ni Adriana Álvarez se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir los rumores sobre una posible separación.

    ¿Qué decía André Silva sobre su matrimonio con Adriana Álvarez?

    En una entrevista concedida poco después de su matrimonio, André Silva explicó que su relación con Adriana no había sufrido grandes cambios, ya que ambos llevaban más de una década juntos antes de casarse.

    “Todo está bien y perfecto. Venimos viviendo juntos más de 10 años y ahora no ha cambiado mucho nuestro panorama. Tenemos una familia bonita y trato de mantenerla siempre distante de las noticias, de las publicaciones. Lo importante es seguir trabajando con el corazón siempre entregándolo todo”, señaló el actor en aquella ocasión.

