Tula Rodríguez ha sorprendido al revelar que ha decidido no tener pareja hasta que su hija Valentina se independice. La conductora de televisión explicó que su prioridad es cuidar y acompañar a su hija en esta etapa crucial de su vida. Desde el fallecimiento de su esposo, Javier Carmona , en 2020, Tula ha asumido ambos roles parentales, por lo que decidió estar enfocada en la crianza de la menor por completo.

“He decidido no tener pareja porque mi hija es solamente mi responsabilidad y con tantas cosas que se ven afuera, yo prefiero cuidarla y que ella se forme solo conmigo hasta que ella vuele del todo”, reveló la exvedette.

Aunque para muchos la maternidad suele ir de la mano con una nueva relación, Tula Rodríguez ha decidido romper con ese molde. Hoy, su única prioridad es Valentina, y no siente presión alguna por encajar en las expectativas que dicta la sociedad.

En el clip, la actriz recuerda la famosa frase “Oops, problemas”, que inició su etapa en la maternidad. “No quiero ni llorar porque es lo más lindo que me está pasando en la vida. Hace unas semanitas, ups, problemas, dije. No me viene mi ciclo, ¿qué está pasando?”, fue lo que la presentadora dijo y que se convirtió en una frase icónica anunciando su embarazo.