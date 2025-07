Marisol ha sorprendido al público al anunciar que iniciará los trámites para adoptar una niña. La cantante se mostró segura de su decisión, aunque esta reveló que no recibió el apoyo de su familia, quienes no están de acuerdo con este gran paso en su maternidad .

“A veces en la vida uno se equivoca y yo admito que me equivoqué en considerar amigo a una persona que no lo merecía, pero son cosas que ya pasaron”, expresó Marisol con firmeza, dejando entrever que decidió dar vuelta a la página.

Sin mencionar directamente a Pamela López, Marisol aclaró que no guarda ningún resentimiento contra ella. Más bien, enfatizó el valor que le da a la lealtad, incluso en medio de conflictos personales o mediáticos. “Yo sí sé ser amiga, lo que yo sé de una persona me lo llevo a la tumba, así me pelee con esa persona. Es por eso que yo dejé que me atacaran, que me dijeran muchas cosas, me insultaran los haters, yo sí sé ser amiga”, explicó.