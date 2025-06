Marisol volvió a encender la polémica con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta directa a Pamela López. Durante una reciente presentación, la cantante lanzó una frase contundente sobre la independencia de las mujeres, dejando sorprendidos a todos en su concierto.

Marisol lanza polémico mensaje sobre mujeres independientes y lo vinculan con Pamela López

Durante uno de sus recientes conciertos, Marisol no se guardó nada y lanzó un mensaje cargado de empoderamiento femenino que terminó generando controversia. En medio de la presentación, la cantante fue ovacionada tras dar su opinión sobre la independencia económica de las mujeres.

Fiel a su estilo frontal y directo, la intérprete se refirió a la importancia de trabajar y no depender de nadie. Sin embargo, su discurso no pasó desapercibido: muchos usuarios en redes interpretaron sus palabras como una posible indirecta para Pamela López, esposa de Christian Cueva, con quien Marisol ya había protagonizado un cruce de versiones en el pasado.

“Yo no necesito pedirle nada a nadie. Por eso la mujer tiene que trabajar para que no tenga que estar mendigando dinero, que estar diciendo: ‘Ay no le pasa a mis hijos’. Trabaja pues co… trabaja. Mientras estés sana trabaja, es la verdad, entonces hay que trabajar”, expresó frente a su público.

Pamela López arremete contra Christian Cueva y desmiente haber recibido dinero para sus hijos

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva volvió a escalar. Esta vez, la trujillana reaccionó indignada ante las declaraciones del abogado del futbolista, quien aseguró que ella habría cobrado un monto destinado a sus hijos mediante el Banco de la Nación.

Visiblemente molesta, López negó tajantemente dicha versión y no dudó en responder con dureza: “Lo que está haciendo es difamarme. Les pido a ‘Amor y Fuego’ y a todos los canales que están replicando que es una mentira. Que me muestre una prueba. ¿No se dan cuenta que estamos tratando con un staff de mitómanos? (...) a mi casa no llega un kilo de huevos ni una mano de plátanos", sentenció en tono firme.