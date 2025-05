Durante su participación en el programa ‘América Hoy’, York Núñez abordó la tensión con su padre y descartó cualquier tipo de influencia por parte de Marisol en su postura. El joven fue claro al señalar que su distanciamiento responde a asuntos personales no resueltos, y advirtió que no habrá un acercamiento familiar mientras esos conflictos no se enfrenten con madurez y responsabilidad.