Melissa Klug reveló cuál fue su reacción al conocer a una amiga de su hijo Adriano y respondió si sufre de celos por sus hijos.

¿Melissa Klug actuó como una fiera al conocer a una 'amiguita' de su hijo Adriano Farfán? La empresaria fue invitada al segmento de 'Choca' Mandros del programa 'Estás en Todas' y reveló detalles inéditos de la relación que tiene con sus hijos, en especial con el engreído mayor que tuvo con Jefferson Farfán.

Lejos de ser la 'suegra' perfecta, la 'Blanca de Chucuito' adelantó que siente celos por sus hijos varones, en especial por Adriano Farfán, quien ya tiene 17 años y le presenta a sus amigas. Por eso, Melissa Klug, quien pronto se convertirá en madre por sexta vez, contó cómo fue su reacción cuando su engreído le llevó a una chica a casa.

Así reaccionó Melissa Klug cuando su hijo Adriano le presentó a una amiga

El conductor del programa sabatino le preguntó a Melissa lo siguiente: "¿Eres celosa como mamá?" y ella aclaró: "No soy celosa con mis hijas, pero soy celosa con Adriano porque es el mayor". Al escuchar su respuesta, 'Choca' quiso saber si ya el hijo de Jefferson Farfán le había presentado alguna enamorada.

“No me ha presentado una enamorada, pero sí me presenta ‘amiguitas’, pero ya lo estoy tomando más tranquila”, dijo la chalaca quien también contó cómo fue la primera vez que su engreído le presentó a una 'amiguita'. “Yo no me di cuenta, pero él (Adriano) al día siguiente me dijo: 'Le hiciste la barrida de pie a cabeza, un poquito más y se te sale el cuello, me dijo", comentó entre risas.

Melissa Klug confirma su sexto embarazo

Este viernes 23 de junio, Melissa Klug confirmó en sus redes sociales que se encuentra en la dulce espera de su sexto hijo, fruto de su relación con Jesús Barco. Con una fotografía emotiva mientras sostienen una ecografía y una prueba de embarazo, la pareja se dejó ver muy emocionada con la buena nueva de que serán papás.