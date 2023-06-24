¿Cómo una fiera? La celosa reacción que tuvo Melissa Klug cuando conoció a una ‘amiguita’ de su hijo Adriano FarfánÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Melissa Klug actuó como una fiera al conocer a una 'amiguita' de su hijo Adriano Farfán? La empresaria fue invitada al segmento de 'Choca' Mandros del programa 'Estás en Todas' y reveló detalles inéditos de la relación que tiene con sus hijos, en especial con el engreído mayor que tuvo con Jefferson Farfán.
Lejos de ser la 'suegra' perfecta, la 'Blanca de Chucuito' adelantó que siente celos por sus hijos varones, en especial por Adriano Farfán, quien ya tiene 17 años y le presenta a sus amigas. Por eso, Melissa Klug, quien pronto se convertirá en madre por sexta vez, contó cómo fue su reacción cuando su engreído le llevó a una chica a casa.
Así reaccionó Melissa Klug cuando su hijo Adriano le presentó a una amiga
El conductor del programa sabatino le preguntó a Melissa lo siguiente: "¿Eres celosa como mamá?" y ella aclaró: "No soy celosa con mis hijas, pero soy celosa con Adriano porque es el mayor". Al escuchar su respuesta, 'Choca' quiso saber si ya el hijo de Jefferson Farfán le había presentado alguna enamorada.
“No me ha presentado una enamorada, pero sí me presenta ‘amiguitas’, pero ya lo estoy tomando más tranquila”, dijo la chalaca quien también contó cómo fue la primera vez que su engreído le presentó a una 'amiguita'. “Yo no me di cuenta, pero él (Adriano) al día siguiente me dijo: 'Le hiciste la barrida de pie a cabeza, un poquito más y se te sale el cuello, me dijo", comentó entre risas.
Melissa Klug confirma su sexto embarazo
Este viernes 23 de junio, Melissa Klug confirmó en sus redes sociales que se encuentra en la dulce espera de su sexto hijo, fruto de su relación con Jesús Barco. Con una fotografía emotiva mientras sostienen una ecografía y una prueba de embarazo, la pareja se dejó ver muy emocionada con la buena nueva de que serán papás.
“Ya estás en mi corazón y unos meses en mis brazos , que lindo cuando pasa algo que tanto le pediste a Dios …un deseo hecho realidad te esperamos con ansias y ahora el amor se multiplica mi amor Jesús Barco", se lee en el post.