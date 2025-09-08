Said Palao responde a rumores sobre un posible embarazo de Alejandra Baigorria y aclara cuáles son los planes que tiene de formar una familia con su ahora esposa.

Said Palao sorprendió al responder a los rumores sobre un posible embarazo de Alejandra Baigorria. El chico reality habló abiertamente sobre sus planes de formar una familia y sorprendió con su reacción frente a las especulaciones. Aunque no negó el tema, dejó claro que no es un asunto inmediato.

Said Palao responde a rumores de embarazo y aclara sus planes con Alejandra Baigorria

En medio de la expectativa mediática, Said Palao fue consultado directamente sobre la posibilidad de que Alejandra Baigorria esté esperando un hijo suyo. Con humor y sin perder la calma, el integrante de ‘Esto es guerra’ lanzó una respuesta que llamó la atención de todos:

"Ya pasó dos meses y medio y prácticamente ya se viene mi hijo... no, o sea, ya en algún momento. Siempre está rondando, yo ya tengo una hija, pero se dará en su momento".

El competidor recordó que este no es un tema nuevo en su relación y que, en distintas ocasiones, ya había explicado cómo ambos manejan sus planes con madurez. "En nuestra relación se han dado siempre las cosas paso a paso, todo a su tiempo y todo se va a dar así, nada desesperado. En nuestro caso ya lo buscaremos en un futuro temprano, pero ahorita, ahorita, no", sostuvo.

Así, Palao dejó en claro que la posibilidad de convertirse en padres está presente, pero que tanto él como Alejandra prefieren no apresurar las cosas y mantener la tranquilidad mientras disfrutan de su relación.

Alejandra Baigorria aclara rumores sobre la llegada de un bebé

Alejandra Baigorria y Said Palao regresaron de su viaje por Europa y rápidamente se convirtió en tema de conversación debido a los rumores de un posible embarazo. Las especulaciones crecieron luego de que el padre de la empresaria compartiera un video en redes sociales, donde lanzó una broma sobre la llegada de un nieto.

Frente a las versiones que circularon, la popular ‘Rubia de Gamarra’ decidió pronunciarse y aclarar que aún no está en la dulce espera. "Hay planes, pero todavía no. Estamos en eso. No hay barriga, me he puesto la correa para disimular", señaló entre risas.