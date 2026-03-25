Tammy Parra es presionada en redes para revelar videos de Said Palao tras explosivas declaraciones de Onelia Molina que reavivan polémica de infidelidad .

Las redes se encendieron. Usuarios piden a la influencer que muestre las pruebas contra Said Palao. | Composición Wapa

Las redes se encendieron. Usuarios piden a la influencer que muestre las pruebas contra Said Palao. | Composición Wapa

El escándalo que rodea a Said Palao y Alejandra Baigorria suma un nuevo capítulo, y esta vez con un giro inesperado que involucra directamente a Tammy Parra. Las recientes declaraciones de Onelia Molina no solo reavivaron la polémica, sino que también colocaron a la influencer mexicana en el centro de la conversación digital.

Lo que empezó como un rumor en círculos cercanos, hoy se ha convertido en una presión masiva en redes sociales, donde miles de usuarios exigen pruebas que podrían cambiar el rumbo de esta historia.

Usuarios presionan a Tammy Parra para revelar supuestos videos

Tras las revelaciones difundidas en 'Magaly TV La Firme', las plataformas de Tammy Parra se llenaron de mensajes de seguidores que le piden exponer contenido que, según versiones, evidenciaría comportamientos comprometedores durante el viaje de Said Palao a Colombia.

Entre los comentarios más repetidos destacan: “Tammy suelta todo, las mujeres unidas siempre serán mejor q el FBI”, “Cuéntanos de lo que pasó en Colombia Tammy”, “Bb, suelta todo lo que pasó en Colombia”, “Tammy nadie te va a juzgar hermana ! Saca los videos !!ayuda al pueblo peruano”, “Tammy te apoyamos, el Perú esta contigo”, “Tammy habla todo de said..para q así Alejandra tenga las pruebas que busca...aunq creo q lo perdona”, “Tammy manda todas las evidencias a @alejandrabaigorria”, “Tammy muestráaaaaaaaa las pruebaaaasss”, “Tamy Parra suelta los videos de Said!!! Cuéntalo todo”.

Este aluvión de reacciones ha reconfigurado la imagen pública de Parra, quien meses atrás fue cuestionada tras su ruptura con Diego Rodríguez. En ese momento, la narrativa en su contra dominaba la conversación; sin embargo, ahora muchos usuarios parecen respaldarla y verla como una pieza clave para esclarecer lo ocurrido.

Tammy Parra tiene todas las pruebas.

La versión que expone Magaly Medina y el rol de Onelia Molina

De acuerdo con lo presentado en el programa de Magaly Medina, Tammy Parra habría tenido acceso a contenido privado del celular de su entonces pareja, lo que habría destapado no solo una traición sentimental, sino también situaciones que involucrarían a Said Palao.

“Ella tenía la forma de abrir… porque tenía la contraseña y lo abrió y se enteró de todo y vio videos y vio todo y por eso le termina”, explicó la conductora, detallando cómo se habría descubierto este material.

Por su parte, Onelia Molina reforzó esta versión al asegurar que estos hechos no serían nuevos dentro del entorno cercano del grupo.

“A mí ya me habían dicho esto… ahora la chica dice que si supieran que en Medellín se portaron peor, que Said hizo de las suyas como siempre”, afirmó, sugiriendo que existirían antecedentes que recién ahora salen a la luz.