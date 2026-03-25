Revelan que Onelia facilitó información comprometedora sobre Said Palao: “Si lo hacen M a Mario, mejor”

Onelia Molina entrega pruebas, contactos y explosivas declaraciones sobre la despedida de Said Palao, mientras la polémica por presunta infidelidad sigue creciendo.

Onelia Molina ya no se deja y expone a los infieles. | Composición Wapa

Onelia Molina ya no se deja y expone a los infieles. | Composición Wapa

La controversia por la despedida de soltero de Said Palao sigue escalando y suma nuevos elementos que complican aún más el panorama. En la edición del 24 de marzo de 'Magaly TV La Firme', Onelia Molina sorprendió al entregar información clave que podría ayudar a reconstruir lo ocurrido durante el viaje a Colombia, en medio de versiones que apuntan a posibles actos de infidelidad.

La exchica reality no solo habló, sino que decidió colaborar activamente con la producción del programa, proporcionando datos que, según su versión, podrían confirmar lo que realmente pasó en esas reuniones privadas.

Onelia Molina entrega contactos y detalles inéditos

Durante su conversación con el equipo del programa, Molina reveló que tiene información directa sobre algunas de las mujeres que habrían estado presentes en las reuniones con los chicos reality.

“Tengo ahí los nombres de las chicas de Medellín, a ver si les puedes hablar, escribir”, expresó, dejando en claro su disposición a que se investigue a fondo.

Además, reforzó sus declaraciones con afirmaciones que elevan la gravedad del caso: “en el Airbnb (de Argentina) pasaron cosas y en la despedida de Said también... no es la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos”.

Uno de los nombres que salió a la luz fue el de Luciana Osa, quien, según el informe del programa, habría estado en Colombia. Sin embargo, los intentos por obtener su versión no prosperaron. “Nos tratamos de comunicar con ella, pero la flaca se negó y hasta nos bloqueó. Sin embargo, vimos que se sigue con Austin Palao”, se escucha en el reportaje.

El testimonio de Tammy Parra y nuevas revelaciones

Otro punto que encendió la polémica fue la información que Onelia aseguró haber recibido de la influencer mexicana Tammy Parra, quien habría tenido conocimiento directo de lo sucedido.

Según relató Molina, la versión de Parra coincide con los rumores sobre encuentros privados con mujeres durante los viajes.

“Tammy, la ex de Diego Rodríguez que es mi amiga, justo me habló y me dijo: “Pucha bebé, yo no te dije nada, ellos llevaron a estas chicas al Airbnb jueves y viernes’”. Entonces, me dijo: “yo tenía ID del iPad de Diego esos videos””, contó.

Estas declaraciones refuerzan la hipótesis de que no se trataría de un hecho aislado, sino de situaciones que ya habrían ocurrido en más de una ocasión.

Onelia marca distancia y lanza contundente mensaje sobre Mario Irivarren

En medio de este escenario, Onelia Molina también fue clara respecto a su situación personal y su vínculo con Mario Irivarren, dejando en evidencia que no hay posibilidad de reconciliación.

Durante el diálogo con el reportero, fue directa: “No pienso regresar con Mario, y más lejos de él, estoy mejor. Si lo hacen mierda, mejor”.

Con estas palabras, la influencer no solo reafirma su postura, sino que también deja ver el nivel de quiebre en su relación con el círculo cercano a los hechos.

Alejandra Baigorria busca respuestas mientras la investigación continúa

El impacto de estas revelaciones también alcanza directamente a Alejandra Baigorria, quien, según Molina, atraviesa un momento de incertidumbre al no contar aún con pruebas definitivas.

La empresaria habría manifestado su necesidad de obtener evidencias claras antes de tomar una decisión, lo que refleja el nivel de tensión que rodea el caso.