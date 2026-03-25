Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ESCÁNDALO EN 'YO SOY' Mejor imitador del programa enfrenta denuncia por acoso a joven cuando era menor de edad

Revelan que Onelia facilitó información comprometedora sobre Said Palao: “Si lo hacen M a Mario, mejor”

Onelia Molina entrega pruebas, contactos y explosivas declaraciones sobre la despedida de Said Palao, mientras la polémica por presunta infidelidad sigue creciendo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Revelan que Onelia facilitó información comprometedora sobre Said Palao: “Si lo hacen M a Mario, mejor”
    Onelia Molina ya no se deja y expone a los infieles. | Composición Wapa
    Revelan que Onelia facilitó información comprometedora sobre Said Palao: “Si lo hacen M a Mario, mejor”

    La controversia por la despedida de soltero de Said Palao sigue escalando y suma nuevos elementos que complican aún más el panorama. En la edición del 24 de marzo de 'Magaly TV La Firme', Onelia Molina sorprendió al entregar información clave que podría ayudar a reconstruir lo ocurrido durante el viaje a Colombia, en medio de versiones que apuntan a posibles actos de infidelidad.

    La exchica reality no solo habló, sino que decidió colaborar activamente con la producción del programa, proporcionando datos que, según su versión, podrían confirmar lo que realmente pasó en esas reuniones privadas.

    Onelia Molina entrega contactos y detalles inéditos

    Durante su conversación con el equipo del programa, Molina reveló que tiene información directa sobre algunas de las mujeres que habrían estado presentes en las reuniones con los chicos reality.

    “Tengo ahí los nombres de las chicas de Medellín, a ver si les puedes hablar, escribir”, expresó, dejando en claro su disposición a que se investigue a fondo.

    Además, reforzó sus declaraciones con afirmaciones que elevan la gravedad del caso: “en el Airbnb (de Argentina) pasaron cosas y en la despedida de Said también... no es la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos”.

    Uno de los nombres que salió a la luz fue el de Luciana Osa, quien, según el informe del programa, habría estado en Colombia. Sin embargo, los intentos por obtener su versión no prosperaron. “Nos tratamos de comunicar con ella, pero la flaca se negó y hasta nos bloqueó. Sin embargo, vimos que se sigue con Austin Palao”, se escucha en el reportaje.

    El testimonio de Tammy Parra y nuevas revelaciones

    Otro punto que encendió la polémica fue la información que Onelia aseguró haber recibido de la influencer mexicana Tammy Parra, quien habría tenido conocimiento directo de lo sucedido.

    Según relató Molina, la versión de Parra coincide con los rumores sobre encuentros privados con mujeres durante los viajes.

    “Tammy, la ex de Diego Rodríguez que es mi amiga, justo me habló y me dijo: “Pucha bebé, yo no te dije nada, ellos llevaron a estas chicas al Airbnb jueves y viernes’”. Entonces, me dijo: “yo tenía ID del iPad de Diego esos videos””, contó.

    Estas declaraciones refuerzan la hipótesis de que no se trataría de un hecho aislado, sino de situaciones que ya habrían ocurrido en más de una ocasión.

    Onelia marca distancia y lanza contundente mensaje sobre Mario Irivarren

    En medio de este escenario, Onelia Molina también fue clara respecto a su situación personal y su vínculo con Mario Irivarren, dejando en evidencia que no hay posibilidad de reconciliación.

    Durante el diálogo con el reportero, fue directa: “No pienso regresar con Mario, y más lejos de él, estoy mejor. Si lo hacen mierda, mejor”.

    Con estas palabras, la influencer no solo reafirma su postura, sino que también deja ver el nivel de quiebre en su relación con el círculo cercano a los hechos.

    Alejandra Baigorria busca respuestas mientras la investigación continúa

    El impacto de estas revelaciones también alcanza directamente a Alejandra Baigorria, quien, según Molina, atraviesa un momento de incertidumbre al no contar aún con pruebas definitivas.

    La empresaria habría manifestado su necesidad de obtener evidencias claras antes de tomar una decisión, lo que refleja el nivel de tensión que rodea el caso.

    Mientras tanto, desde la producción de 'Magaly TV La Firme' aseguran que la investigación sigue abierta y que continuarán buscando testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido tanto en Colombia como en Argentina.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan que Onelia facilitó información comprometedora sobre Said Palao: “Si lo hacen M a Mario, mejor”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Stiven Franco deja mal parada a Janet Barboza con revelación inesperada sobre su CONTRATO con Armonía 10

    Alejandra Baigorria no se calla y revela su impensada medida sobre la convivencia con Said Palao tras distanciamiento ¿lo echó de la casa?

    Sale a la luz identidad de mujer de compañía en la despedida de Said Palao y su respuesta lo cambia todo

    ¡Tragedia en carretera! Querida actriz es encontrada sin vida al interior de un autobús: este fue su último mensaje en redes

    Alejandra Baigorria desesperada ofrece gran monto de dinero por las pruebas de traición de Said Palao en Argentina

    Lo más vistos en Farándula

    Onelia Molina confirma presunta infidelidad de Said Palao a Alejandra Baigorria ante Magaly: “Hizo de las suyas”

    Expresentador de América le dio "información" a Magaly Medina acerca de ‘ampay’ de Mario Irivarren y Said Palao

    Papá de Said Palao compartió mensaje en medio de llanto de su hijo por crisis con Ale Baigorria

    Samahara Lobatón rompe en llanto por mensaje de Youna en eliminación de “La Granja VIP”: “Te estoy apoyando, te amo”

    Sale a la luz el duro motivo que llevaría a Alejandra Baigorria a perdonar a Said Palao tras el ampay

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;