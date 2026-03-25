Onelia Molina agradece a Magaly Medina que le abriera los ojos con ampay de Mario Irivarren: "Yo lo tenía en un pedestal"

Onelia Molina rompe su silencio tras el ampay de Mario Irivarren, agradece a Magaly y revela su acercamiento con Alejandra Baigorria en medio del escándalo.

Onelia Molina expresó lo que sientió tras conocer del ampay de Mario Irivarren. | Composición Wapa

Onelia Molina expresó lo que sientió tras conocer del ampay de Mario Irivarren. | Composición Wapa

La historia entre Onelia Molina y Mario Irivarren dio un giro definitivo tras la difusión de un ampay que sacudió la farándula peruana. Lo que parecía una relación estable terminó expuesta en televisión nacional, generando no solo comentarios en redes, sino también una profunda reflexión personal en la integrante de Esto es guerra.

Lejos de esquivar el tema, la influencer decidió hablar abiertamente sobre lo ocurrido y cómo estas imágenes marcaron un antes y un después en su vida sentimental.

Onelia Molina admite que el ampay la hizo reaccionar

A través de su canal de YouTube, Onelia Molina sorprendió al reconocer que la exposición mediática fue clave para abrir los ojos sobre su relación con Mario Irivarren.

“Yo la verdad que sí agradezco a Magaly por las imágenes que salieron, porque creo que de repente necesitaba algo así como para darme cuenta de lo capaz que era mi pareja de hacerme daño, de no respetarme, porque yo tenía una imagen muy distinta de Mario yo lo ponía en un pedestal”, confesó.

Sus palabras llegan luego de días de especulación en redes sociales, donde muchos usuarios apuntaban a que el ampay fue determinante en la ruptura. La propia Molina lo confirmó, admitiendo que hasta ese momento mantenía una percepción idealizada de su pareja.

“Yo tenía una imagen de Mario muy diferente”, sostuvo también durante su participación en el pódcast Doble Sentido.

En ese mismo espacio, la exchica reality habló sobre la dinámica que llevaban como pareja, revelando detalles que hasta ahora no eran públicos.

“Mario en su tiempo pudo ser muy frío, que cambió y mejoró muchísimo. De repente el tema económico no era de apechugar todo. Sí que no me parece mal”, comentó.

Además, aclaró cómo manejaban los gastos en su relación, desmintiendo rumores y mostrando una postura bastante clara sobre la equidad económica.

“Sí, muchas veces sí fue así (pagar 50/50). En los viajes, en cosas así. Había también veces donde él invitaba la cena y otras veces donde yo invitaba la cena”, explicó.

Y frente a quienes cuestionaban si esto le generaba inseguridad, fue directa: “No me hacía dudar. Lo voy a decir siempre que mi pareja y yo compartamos y cada uno tenga un buen nivel económico, ¿por qué no? Cada uno puede poner su parte”.

El inesperado acercamiento con Alejandra Baigorria tras el escándalo

El impacto del ampay no solo afectó a Onelia, sino también a Alejandra Baigorria, quien atravesaba una situación similar con Said Palao. En medio de esta tormenta mediática, ambas decidieron acercarse.

Durante el mismo pódcast, Molina reveló que retomó contacto con la empresaria tras el escándalo.

“Sí, yo hablé con Alejandra. Me escribió el martes y el viernes recién leo su mensaje”, contó.

Pese a los conflictos del pasado, Onelia dejó claro que no guarda rencores y que, por el contrario, optó por la empatía en un momento complicado para ambas.

“No me gusta tener rencor… si en este momento tengo que hablar y conversar con ella, como lo hemos venido haciendo, lo voy a hacer. Al final es una persona y una mujer que también está muy lastimada, que está muy triste, que está muy afectada”, expresó.

Incluso, remarcó su disposición a construir un vínculo más sano desde el respeto y el apoyo mutuo.

“¿Por qué no hablar?, ¿por qué no saber?, ¿por qué no apoyarla? Siempre estuve abierta a las disculpas, a la conversación, al diálogo”, añadió.