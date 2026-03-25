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Miguel Trauco reaparece con su novia en discoteca de Tarapoto tras denuncia en su contra: ¿Retomaron su relación?

Miguel Trauco volvió a aparecer en público acompañado de Mariela Arévalo, luego de ser denunciado junto a Carlos Zambrano y Sergio Peña por una joven argentina de 22 años.

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    Miguel Trauco reaparece con su novia en discoteca de Tarapoto tras denuncia en su contra: ¿Retomaron su relación?
    Miguel Trauco y pareja
    Miguel Trauco reaparece con su novia en discoteca de Tarapoto tras denuncia en su contra: ¿Retomaron su relación?

    Miguel Trauco habría dejado atrás la polémica que lo involucró junto a Carlos Zambrano y Sergio Peña, luego de ser denunciados por una joven argentina por presunto abuso sexual.

    Todo indica que la tranquilidad volvió para el exlateral de la selección peruana, ya que el último fin de semana fue visto en una discoteca de Tarapoto acompañado de Mariela Arévalo.

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    De acuerdo con imágenes difundidas por el programa 'Q Bochinche', el futbolista se encontraba junto a la modelo, quien habría puesto fin a la relación tras enterarse de la denuncia contra los exjugadores de Alianza Lima.

    No obstante, todo indicaría que ambos retomaron su relación, pues los conductores del espacio en YouTube aseguraron que, antes de acudir al local nocturno, la pareja salió a cenar a un reconocido restaurante de la selva.

    Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar tras la difusión del caso, donde algunos usuarios expresaron su desaprobación: "Ella es otra (Pamela) López 2.0", comentó una seguidora.

    ¿Qué ocurrió?

    A finales de enero de 2026, una joven argentina de 22 años presentó una denuncia contra los futbolistas de Alianza Lima por presunto abuso sexual.

    Los hechos habrían tenido lugar la noche del 18 de enero en el hotel Hyatt de Montevideo, en Montevideo, donde el club realizaba su pretemporada.

    Si bien el caso fue archivado en Argentina, las investigaciones continúan en territorio uruguayo. Como consecuencia de la denuncia, el club ‘íntimo’ optó por rescindir los contratos de los jugadores involucrados.

    SOBRE EL AUTOR:
    Miguel Trauco reaparece con su novia en discoteca de Tarapoto tras denuncia en su contra: ¿Retomaron su relación?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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