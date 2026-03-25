Pamela López REVELA que NO HA MATRICILADO a sus hijos en el colegio por fuertes DEUDA de 60 Mil Soles: “No he pagado” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Pamela López REVELA que NO HA MATRICILADO a sus hijos en el colegio por fuertes DEUDA de 60 Mil Soles: “No he pagado” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡De una vida de comodidades a una dura realidad! Durante la emisión del reality 'La Granja VIP', Pamela López decidió hablar abiertamente sobre el complicado momento que viven sus hijos. La aún esposa de Christian Cueva confesó, visiblemente afectada, que atraviesa una situación difícil que ha impactado directamente en la educación de los menores.

Conmovida, reveló que no ha podido matricularlos en el colegio debido a una deuda acumulada de S/60.000 por pensiones escolares pendientes. Esta carga económica le ha impedido regularizar la situación académica de sus hijos.