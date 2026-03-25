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Pamela López revela que no ha matriculado a sus hijos en el colegio por fuertes deuda de 60 mil soles

Pamela López dio declaraciones en el reality de competencia ‘La Granja Vip”.

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    Pamela López revela que no ha matriculado a sus hijos en el colegio por fuertes deuda de 60 mil soles
    Pamela López REVELA que NO HA MATRICILADO a sus hijos en el colegio por fuertes DEUDA de 60 Mil Soles: “No he pagado” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Pamela López revela que no ha matriculado a sus hijos en el colegio por fuertes deuda de 60 mil soles

    ¡De una vida de comodidades a una dura realidad! Durante la emisión del reality 'La Granja VIP', Pamela López decidió hablar abiertamente sobre el complicado momento que viven sus hijos. La aún esposa de Christian Cueva confesó, visiblemente afectada, que atraviesa una situación difícil que ha impactado directamente en la educación de los menores.

    Conmovida, reveló que no ha podido matricularlos en el colegio debido a una deuda acumulada de S/60.000 por pensiones escolares pendientes. Esta carga económica le ha impedido regularizar la situación académica de sus hijos.

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    “Yo tengo un problema bien bravo. Debo S/60.000 en el colegio. No los matriculé porque no he pagado esa pensión. El día que yo entro acá, entré con el corazón… y no quiero enterarme porque sino rompo en llanto. No sé en qué colegio están ni nada”, expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López revela que no ha matriculado a sus hijos en el colegio por fuertes deuda de 60 mil soles
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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