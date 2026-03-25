Pamela López revela que no ha matriculado a sus hijos en el colegio por fuertes deuda de 60 mil solesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡De una vida de comodidades a una dura realidad! Durante la emisión del reality 'La Granja VIP', Pamela López decidió hablar abiertamente sobre el complicado momento que viven sus hijos. La aún esposa de Christian Cueva confesó, visiblemente afectada, que atraviesa una situación difícil que ha impactado directamente en la educación de los menores.
Conmovida, reveló que no ha podido matricularlos en el colegio debido a una deuda acumulada de S/60.000 por pensiones escolares pendientes. Esta carga económica le ha impedido regularizar la situación académica de sus hijos.
“Yo tengo un problema bien bravo. Debo S/60.000 en el colegio. No los matriculé porque no he pagado esa pensión. El día que yo entro acá, entré con el corazón… y no quiero enterarme porque sino rompo en llanto. No sé en qué colegio están ni nada”, expresó.