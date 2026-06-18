Susan Villanueva reveló los resultados de la prueba de embarazo de Heydi Amado y señaló quién podría asumir las pensiones de los hijos de Melcochita .

Después de días de especulación, Susan Villanueva, primogénita de Melcochita, impactó al hablar sobre el supuesto embarazo de Heydi Amado, la pareja de 22 años de su padre. Compartió los resultados y también informó quién asumiría las responsabilidades por el posible hijo y por las hijas menores del comediante con Monserrat.

Divulgan resultados de las pruebas de embarazo de Heydi Amado y se revela la posible pensión para los hijos de Melcochita

Susan Villanueva, hija mayor de Melcochita, proporcionó finalmente los resultados de la prueba de embarazo de Heydi Amado, la novia de 22 años del humorista, quien afrontó un retraso menstrual y fue instada a realizarse una prueba de ADN.

Villanueva se comunicó con América Hoy y relató que las pruebas resultaron negativas. Además, comentó que Heydi lo confirmó en una llamada con una respuesta inesperada cuando le preguntaron si esperaba un bebé, en contraste con su actitud ante cámaras.

“No está embarazada porque dice que ‘tan sonsa no es’”, comentó Susan, lo que brindó alivio a los presentadores. No obstante, la relación entre Melcochita y su asistente parece deteriorarse por el trato del humorista hacia ella, lejos de la imagen armoniosa que proyectan, ya que la trataría como empleada debido a que él es un hombre mayor.

Por otra parte, Villanueva respondió sobre la posible maniobra legal de Melcochita para extinguir la pensión por sus futuros noventa años, lo que derivaría en que sus hijos mayores tuvieran que dar una pensión a las menores junto con su todavía esposa.

Ante esto, Susan no descartó brindar apoyo económico a las pequeñas y lanzó una advertencia a su exmadrastra. Afirmó que no permitirá que se quede de brazos cruzados esperando apoyo financiero, dado que es más joven y puede trabajar.

“Yo no tendría problemas en ayudar, incluso traer a mis hermanos aquí, pero ***. Monserrat es más joven que yo, puede trabajar, también tengo mi familia, y no voy a asumir todos los gastos, eso no es posible. Tiene más de cuarenta, está sana para trabajar, no debería estar todo el día viendo Netflix”, añadió.