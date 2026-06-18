Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Papa León XIV llegará al Perú en noviembre: presidente José María Balcázar confirma fecha de la visita oficial

Revelan resultados de las pruebas de embarazo de Heydi Amado y quién asumiría la pensión de los hijos de Melcochita

Susan Villanueva reveló los resultados de la prueba de embarazo de Heydi Amado y señaló quién podría asumir las pensiones de los hijos de Melcochita.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Revelan resultados de las pruebas de embarazo de Heydi Amado y quién asumiría la pensión de los hijos de Melcochita
    Revelan resultados de las pruebas de embarazo de Heydi Amado
    Revelan resultados de las pruebas de embarazo de Heydi Amado y quién asumiría la pensión de los hijos de Melcochita

    Después de días de especulación, Susan Villanueva, primogénita de Melcochita, impactó al hablar sobre el supuesto embarazo de Heydi Amado, la pareja de 22 años de su padre. Compartió los resultados y también informó quién asumiría las responsabilidades por el posible hijo y por las hijas menores del comediante con Monserrat.

    wapa.pe

    PUEDES VER: "Gracias por devolverme la juventud": Melanie Martínez impacta al mostrar su nuevo rostro tras cirugía estética

    Divulgan resultados de las pruebas de embarazo de Heydi Amado y se revela la posible pensión para los hijos de Melcochita

    Susan Villanueva, hija mayor de Melcochita, proporcionó finalmente los resultados de la prueba de embarazo de Heydi Amado, la novia de 22 años del humorista, quien afrontó un retraso menstrual y fue instada a realizarse una prueba de ADN.

    Villanueva se comunicó con América Hoy y relató que las pruebas resultaron negativas. Además, comentó que Heydi lo confirmó en una llamada con una respuesta inesperada cuando le preguntaron si esperaba un bebé, en contraste con su actitud ante cámaras.

    “No está embarazada porque dice que ‘tan sonsa no es’”, comentó Susan, lo que brindó alivio a los presentadores. No obstante, la relación entre Melcochita y su asistente parece deteriorarse por el trato del humorista hacia ella, lejos de la imagen armoniosa que proyectan, ya que la trataría como empleada debido a que él es un hombre mayor.

    Por otra parte, Villanueva respondió sobre la posible maniobra legal de Melcochita para extinguir la pensión por sus futuros noventa años, lo que derivaría en que sus hijos mayores tuvieran que dar una pensión a las menores junto con su todavía esposa.

    Ante esto, Susan no descartó brindar apoyo económico a las pequeñas y lanzó una advertencia a su exmadrastra. Afirmó que no permitirá que se quede de brazos cruzados esperando apoyo financiero, dado que es más joven y puede trabajar.

    “Yo no tendría problemas en ayudar, incluso traer a mis hermanos aquí, pero ***. Monserrat es más joven que yo, puede trabajar, también tengo mi familia, y no voy a asumir todos los gastos, eso no es posible. Tiene más de cuarenta, está sana para trabajar, no debería estar todo el día viendo Netflix”, añadió.

    Finalmente, negó las afirmaciones de Monserrat sobre no cubrir la pensión de las menores e incluso la operación de una de ellas, la cual costó 3.500 soles y fue cubierta por el artista. “Que se ponga a trabajar, haga algo”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan resultados de las pruebas de embarazo de Heydi Amado y quién asumiría la pensión de los hijos de Melcochita
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Karla Tarazona alerta sobre la salud de ‘Camila’ y pide ayuda para su pronta atención

    Revelan resultados de las pruebas de embarazo de Heydi Amado y quién asumiría la pensión de los hijos de Melcochita

    "Gracias por devolverme la juventud": Melanie Martínez impacta al mostrar su nuevo rostro tras cirugía estética

    “Que rehaga su vida”: El día que Yaco Eskenazi lanzó desgarradoras palabras para Natalie Vértiz en DESGARRADORA "despedida"

    Romina Gachoy revela la inesperada decisión que tomaron los hijos de Angie Jibaja tras su regreso al Perú: "Están en una edad..."

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Quién es Kyara Villanella? La hija de Keiko Fujimori que marcó distancia de su madre en redes

    Vania Bludau sorprende al DISTANCIARSE de Alejandra Baigorria con contundentes declaraciones: “Cada una tiene sus cosas”

    ¿Edison Flores y Ana Siucho han retomado su relación? Estas son las señales de su posible RECONCILIACIÓN

    Karla Tarazona DEJA EN SHOCK al protagonizar 'AMPAY' con joven y Christian Domínguez los encuentra juntos: "Lo siento..."

    Andrea Cordero, ex pareja de Renato Tapia, anuncia nuevo embarazo tras DOLOROSA PÉRDIDA: "Bebé arcoíris en camino"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza