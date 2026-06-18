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¿Edison Flores y Ana Siucho han retomado su relación? Estas son las señales de su posible RECONCILIACIÓN

Después de un año de su separación, Edison Flores y Ana Siucho sorprenden con indicios de un nuevo acercamiento.

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    ¿Edison Flores y Ana Siucho han retomado su relación? Estas son las señales de su posible RECONCILIACIÓN
    ¿Edison Flores y Ana Siucho han retomado su relación?
    ¿Edison Flores y Ana Siucho han retomado su relación? Estas son las señales de su posible RECONCILIACIÓN

    La participación de Ana Siucho en recientes eventos familiares de Edison Flores ha avivado las especulaciones sobre un posible reencuentro entre ambos. Las imágenes que han circulado en redes sociales y programas de espectáculos muestran a Ana interactuando con la madre y la hermana del futbolista, lo que muchos interpretan como un signo de reconciliación.

    Este tema ha captado la atención de los seguidores del querido 'Orejas' y su expareja, quienes anunciaron su separación en 2025. Ahora, los gestos cariñosos y la presencia de Ana en encuentros familiares clave han hecho surgir la pregunta: ¿han decidido darse una nueva oportunidad?

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    ¿Están Edison Flores y Ana Siucho juntos de nuevo?

    Edison Flores y Ana Siucho unieron sus vidas en matrimonio en 2019, en una ceremonia que fue uno de los eventos más comentados de la farándula local. Luego, consolidaron su familia con la llegada de sus hijas, pero a mediados de 2025 anunciaron su separación oficial. Poco después, Flores fue vinculado con la modelo Antonella Martorell, aunque posteriormente negó tener sentimientos hacia ella.

    En junio de 2026, Ana estuvo presente durante el cumpleaños de la madre de Edison, donde se le vio brindando y retratándose con la familia del jugador. Previamente, ambos habían coincidido en la 'Noche Crema' en el Estadio Monumental. En esa ocasión, Ana sorprendió al publicar una foto con 'Orejas' y sus hijas, acompañada de la frase: “Lo feliz que me hacen, mis amores. Cremas de inicio a fin”.

    De su lado, Edison demostró su felicidad al reencontrarse con sus hijas, al escribir: “Gracias por la alegría y emoción de ver a mis hijas juntas por primera vez, es algo especial”. Estas manifestaciones, junto con sus apariciones públicas, han intensificado los rumores de que podrían haber retomado su relación.

    A pesar de estas conjeturas, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente si están nuevamente juntos. Por el momento, solo se cuenta con imágenes y mensajes que apuntan a un posible acercamiento, pero la decisión final aún depende de ellos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Edison Flores y Ana Siucho han retomado su relación? Estas son las señales de su posible RECONCILIACIÓN
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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