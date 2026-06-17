Cenepred advierte que lluvias intensas podrían activar quebradas, huaicos e inundaciones en áreas vulnerables de Lima y otras regiones por el fenómeno El Niño .

El fenómeno El Niño mantiene en tensión a diversas regiones del Perú debido al aumento de lluvias intensas y los riesgos de inundaciones y huaicos que esto conlleva. En Lima, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha señalado que 12 distritos están en riesgo elevado por la activación de quebradas y el incremento del caudal en importantes cuencas.

¿Cuáles son los distritos de Lima en riesgo por El Niño?

José Luis Epiquién Rivera, portavoz de Cenepred, indicó que el principal riesgo se encuentra en zonas asociadas a las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, además del norte de Lima. “Son doce los distritos que enfrentan un riesgo muy alto en todo el departamento de Lima”, declaró durante una entrevista con Exitosa Noticias.

El especialista señaló que las lluvias intensas no solo pueden causar aniegos o desbordamientos, sino también situaciones más peligrosas, como huaicos, caída de rocas y deslizamientos. Estos eventos suponen una amenaza para las viviendas cercanas a quebradas, laderas y ríos, así como para las vías de comunicación y la infraestructura pública clave.

¿Qué regiones tienen mayor población en riesgo?

Si bien Lima permanece bajo vigilancia, Cenepred destacó que el mayor peligro se encuentra en la costa norte y centro del país. Según Epiquién, en Piura hay 1.164.000 personas con alto riesgo de inundaciones, seguido de La Libertad, con 428.000, y Lambayeque, con 309.000 personas. Asimismo, Piura cuenta con 312.000 personas vulnerables a movimientos de masa, mientras que Áncash tiene 41 distritos en peligro y Lima concentra a cerca de 30.000 personas afectadas.

Entre los principales riesgos identificados por Cenepred están:

Inundaciones ocasionadas por lluvias intensas y desbordes.

Huaicos y activación de quebradas.

Caída de rocas en zonas vulnerables.

Deslizamientos en pendientes y estribaciones.

Daños a centros de salud, colegios, carreteras y áreas agrícolas.

¿Qué medidas se están tomando frente a las lluvias intensas?