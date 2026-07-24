¡INESPERADA DESPEDIDA! María Pía sorprende con RADICAL DECISIÓN y anuncia el FIN de su canal de streaming tras críticas: "Gracias a quienes nos acompañaron"

María Pía Copello anunció el cierre definitivo de ‘ +QTV ’ en un emotivo mensaje a su audiencia, marcando un nuevo comienzo para su proyecto digital.

María Pía Copello sorprendió a sus seguidores con un anuncio que marcó un antes y un después en uno de sus proyectos digitales. La conductora aprovechó los últimos minutos de la programación de ‘+QTV’ para dirigirse al público y comunicar una decisión que tomó luego de varios meses en los que el canal enfrentó constantes comentarios y cuestionamientos desde su lanzamiento. Con un mensaje cargado de reflexión, la presentadora explicó que el proyecto inicia una nueva etapa y dejó un emotivo agradecimiento para quienes siguieron cada uno de sus contenidos.

María Pía Copello anuncia el fin de '+QTV' y explica el motivo de su decisión

En la emisión de despedida del canal de streaming, María Pía Copello apareció sola frente a las cámaras para compartir un mensaje dirigido a la audiencia y a quienes formaron parte del proyecto. Durante su intervención, recordó que el nacimiento de '+QTV' estuvo acompañado de gran expectativa, pero también de numerosas críticas relacionadas con el formato que presentaban.

La conductora reconoció que, desde el inicio, el canal fue blanco de cuestionamientos y admitió que el equipo tuvo que enfrentar comentarios negativos mientras buscaba consolidar una identidad propia.

"Llegamos a esta aventura haciendo ruido, nos dijeron que traíamos fórmula viejas, que no entendíamos cómo se hacía, que no teníamos comunidad y se burlaron de nosotros y es verdad", sostuvo.

Lejos de mostrarse desanimada, Copello aseguró que ese proceso les permitió aprender y replantear el rumbo del proyecto. Explicó que cada obstáculo fue una oportunidad para crecer y descubrir qué tipo de contenido querían ofrecer a su audiencia.

"Nos costó encontrar el rumbo, pero de esto se trataba el viaje, de equivocarnos, de escuchar, de aprender a tropezar y de cambiar. Cada crítica nos hizo buscar qué queríamos ser y hoy cerramos esta etapa", sentenció.

Finalmente, la presentadora sorprendió al anunciar el cierre definitivo de ‘+QTV’, precisando que la decisión responde al deseo de iniciar una nueva propuesta de entretenimiento, alejada de etiquetas o formatos establecidos.

"Ya no queremos ser lo que los demás dicen que somos, ni lo que exigía el molde. No es televisión, no es Internet, es entretenimiento y eso es lo que queremos demostrar y por eso hoy muere ‘+QTV'", afirmó.