Trágico hallazgo: Encuentran SIN VIDA a Raiza Martínez, 'La Chocolatita', la modelo ampayada con Pedro Aquino

La muerte de la modelo ampayada con Pedro Aquino , conocida como 'La Chocolatita' , ha conmocionado al Perú tras ser hallada sin vida en su vivienda en La Molina. Su fallecimiento es investigado por las autoridades.

Hallan sin vida a 'La Chocolatita', mujer ampayada con Pedro Aquino | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

Hallan sin vida a 'La Chocolatita', mujer ampayada con Pedro Aquino | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

La muerte de Raiza Martínez, conocida públicamente como 'La Chocolatita', ha generado gran impacto luego de que fuera encontrada sin vida al interior de su vivienda en el distrito limeño de La Molina. La modelo de 34 años alcanzó notoriedad meses atrás tras verse involucrada en un sonado escándalo mediático relacionado con el futbolista Pedro Aquino. Ahora, las circunstancias de su fallecimiento son materia de investigación por parte de las autoridades.

La noticia se conoció durante la emisión de 'Magaly TV la firme', donde se revelaron los primeros detalles consignados en el parte policial. Incluso, el programa mostró una imagen censurada del ambiente donde fue hallado el cuerpo de la joven.

Magaly Medina revela los primeros detalles sobre la muerte de 'La Chocolatita'

La muerte de Raiza Martínez, conocida en redes sociales como 'La Chocolatita', ha generado gran conmoción luego de que fuera hallada sin vida en una vivienda del distrito de La Molina. Durante la más reciente edición de 'Magaly TV la firme', Magaly Medina dio a conocer parte del contenido del informe policial y reveló cómo se produjo el hallazgo del cuerpo, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso.

De acuerdo con la información presentada por la conductora, una mujer identificada como Zelma Muñoz, de 67 años y propietaria del inmueble ubicado en La Planicie, acudió la mañana del jueves 23 de julio a una comisaría para reportar que una mujer, cuya identidad aún desconocía, aparentemente había fallecido dentro de su vivienda.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales llegaron al inmueble y encontraron el cuerpo de Raiza Martínez en la habitación del hijo de la propietaria. Según el parte policial leído en el programa, la joven estaba tendida en el suelo y sin prendas de vestir. En ese momento, los agentes intervinieron a Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, quien se encontraba preparando el desayuno.

Además, el informe difundido en el programa de la 'Urraca' señaló que la creadora de contenido presentaba cinta adhesiva en la boca. En la habitación también se encontraron varias latas de cerveza y presuntas sustancias ilícitas, elementos que forman parte de las investigaciones para esclarecer lo sucedido. La información preliminar indica que Arias Muñoz ingresó junto a la joven al dormitorio la noche del miércoles 22 de julio, donde ambos habrían permanecido consumiendo bebidas alcohólicas durante varias horas.

¿Quién fue Raiza Martínez, la modelo que fue ampayada con Pedro Aquino?

Raiza Joselyn Martínez Ccopa, de 34 años, alcanzó popularidad en redes sociales bajo el nombre de 'La Chocolatita', donde se desempeñaba como creadora de contenido para adultos y logró reunir una amplia comunidad de seguidores.

Su nombre cobró notoriedad en la farándula peruana luego de ser vinculada al futbolista Pedro Aquino, quien fue captado ingresando a la vivienda de la modelo en Surquillo cuando aún mantenía un matrimonio, episodio que generó una fuerte polémica en los programas de espectáculos.

Posteriormente, también fue relacionada con el actor argentino Julián Zucchi, después de que él mismo admitiera haber sostenido conversaciones de tono íntimo con la influencer mientras mantenía una relación sentimental con la reportera Priscila Mateo.