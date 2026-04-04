Alejandra Baigorria enternece al llevar a su ‘nana’ en su primer viaje en avión con todo pagado: "Es mi segunda mamá, me dio todo"

Alejandra Baigorria sorprendió al costear el primer viaje en avión de su ‘nana’ y su abuela, destacando el cariño y gratitud que siente por ambas.

Alejandra Baigorria decidió dejar de lado la polémica en su vida personal para mostrar su lado más sensible. La empresaria sorprendió al revelar que le regaló un viaje todo pagado a su querida ‘nana’, quien abordó un avión por primera vez para disfrutar de unas vacaciones en el norte del país. Con este gesto, la influencer también compartió un emotivo mensaje de reflexión sobre el valor de las personas que siempre estuvieron a su lado.

Alejandra Baigorria conmueve con viaje a su nana y abuelita

A través de sus historias de Instagram, la empresaria publicó un emotivo video en el que contó que decidió viajar junto a su abuelita y su ‘nana’, quien vivió por primera vez la experiencia de subir a un avión. Con este gesto, buscó sorprenderlas y agradecerles por el cariño y apoyo que le han brindado durante años.

“Hay personas que lo han dado todo por ti y a veces se nos olvida cumplirles los sueños. Ellas estuvieron para mí siempre: mi abuelita y mi negrita, que es mi nana, pero en realidad es como mi segunda mamá. Ellas dieron tanto por los suyos y la vida no se los devolvió. La negrita nunca había subido a un avión y hoy me tocó regalarles un viaje, un recuerdo, una experiencia, algo que no tiene precio”, compartió Alejandra Baigorria.

En la descripción del video, añadió una reflexión: “Ellas me dieron todo… y hoy me tocaba a mí. Su primer viaje en avión, su primera gran aventura juntas. No esperes ‘algún día’… todo se da en vida. Hazlo hoy, por quienes siempre estuvieron para ti”, se lee.