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Alejandra Baigorria enternece al llevar a su ‘nana’ en su primer viaje en avión con todo pagado: "Es mi segunda mamá, me dio todo"

Alejandra Baigorria sorprendió al costear el primer viaje en avión de su ‘nana’ y su abuela, destacando el cariño y gratitud que siente por ambas.

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    Alejandra Baigorria enternece al llevar a su ‘nana’ en su primer viaje en avión con todo pagado: "Es mi segunda mamá, me dio todo"
    Alejandra Baigorria causa emoción al cumplir sueño de su ‘nana’ con viaje todo pagado. | Composición Wapa
    Alejandra Baigorria enternece al llevar a su ‘nana’ en su primer viaje en avión con todo pagado: "Es mi segunda mamá, me dio todo"

    Alejandra Baigorria decidió dejar de lado la polémica en su vida personal para mostrar su lado más sensible. La empresaria sorprendió al revelar que le regaló un viaje todo pagado a su querida ‘nana’, quien abordó un avión por primera vez para disfrutar de unas vacaciones en el norte del país. Con este gesto, la influencer también compartió un emotivo mensaje de reflexión sobre el valor de las personas que siempre estuvieron a su lado.

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    Alejandra Baigorria conmueve con viaje a su nana y abuelita

    A través de sus historias de Instagram, la empresaria publicó un emotivo video en el que contó que decidió viajar junto a su abuelita y su ‘nana’, quien vivió por primera vez la experiencia de subir a un avión. Con este gesto, buscó sorprenderlas y agradecerles por el cariño y apoyo que le han brindado durante años.

    Hay personas que lo han dado todo por ti y a veces se nos olvida cumplirles los sueños. Ellas estuvieron para mí siempre: mi abuelita y mi negrita, que es mi nana, pero en realidad es como mi segunda mamá. Ellas dieron tanto por los suyos y la vida no se los devolvió. La negrita nunca había subido a un avión y hoy me tocó regalarles un viaje, un recuerdo, una experiencia, algo que no tiene precio”, compartió Alejandra Baigorria.

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    En la descripción del video, añadió una reflexión: “Ellas me dieron todo… y hoy me tocaba a mí. Su primer viaje en avión, su primera gran aventura juntas. No esperes ‘algún día’… todo se da en vida. Hazlo hoy, por quienes siempre estuvieron para ti”, se lee.

    Hasta el momento, no se ha confirmado si este viaje fue organizado previamente junto a Said Palao, antes de que saliera a la luz el ampay.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria enternece al llevar a su ‘nana’ en su primer viaje en avión con todo pagado: "Es mi segunda mamá, me dio todo"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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