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Maricielo Effio rompe en emoción al revelar su nuevo trabajo en Miami tras meses de lucha: “Gracias, Dios amado”

Tras meses de incertidumbre, Maricielo Effio sorprendió al mostrar su nueva etapa en Miami y agradeció a Dios por esta oportunidad que marca su renacer.

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    Maricielo Effio rompe en emoción al revelar su nuevo trabajo en Miami tras meses de lucha: “Gracias, Dios amado”
    Maricielo Effio emociona al compartir su nueva etapa en Miami tras superar momentos complicados. | Composición Wapa | Instagram
    Maricielo Effio rompe en emoción al revelar su nuevo trabajo en Miami tras meses de lucha: “Gracias, Dios amado”

    ¡Gran paso en su vida! Maricielo Effio vive una historia que refleja la lucha de muchos migrantes por salir adelante. Luego de dos años en Miami, la artista peruana compartió una noticia muy esperada que marca un nuevo comienzo en su carrera. Con un mensaje lleno de emoción y sinceridad, logró conmover a sus seguidores y también a la comunidad artística, que celebra este importante logro en el extranjero.

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    Maricielo Effio emocionada por nuevo trabajo en Miami tras dura lucha

    A través de sus redes sociales, Maricielo Effio, de 50 años, anunció que el próximo 1 de mayo se presentará en el Teatro Trail de Miami con el show ‘Manual para sobrevivir en Miami’. Este espectáculo lo realizará junto a la actriz peruana Carla Chuiman y abordará las experiencias, desafíos y anécdotas que ambas han vivido desde que decidieron migrar y comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

    ‘Corran que esta historia va a ser la suya. Venta de entradas link en mi biografía. Gracias Dios amado por no dejarme nunca’, escribió Effio, invitando a sus seguidores a acompañarla en esta nueva etapa profesional.

    El camino de la artista en Miami no ha sido sencillo. Con el objetivo de expandir su carrera a nivel internacional, tuvo que hacer una pausa en su trayectoria artística y desempeñarse en trabajos como limpieza de habitaciones y housekeeping para poder mantenerse. En medio de ese proceso, atravesó momentos difíciles, marcados por la incertidumbre, la soledad y la falta de oportunidades en su rubro.

    Maricielo Effio regresa a los escenarios

    El espectáculo que presentará en el Teatro Trail es un stand-up comedy inspirado en su propia historia como migrante. Junto a Carla Chuiman, la actriz ofrecerá una propuesta en la que el público podrá ‘llorar y reír con sus anécdotas’, reflejando las vivencias de quienes dejan su país en busca de un nuevo comienzo.

    Esta propuesta busca generar conexión con la comunidad latina y migrante en Estados Unidos, llevando un mensaje cargado de esperanza, humor y resiliencia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Maricielo Effio rompe en emoción al revelar su nuevo trabajo en Miami tras meses de lucha: “Gracias, Dios amado”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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