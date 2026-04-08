Sydney, Jacob y Zendaya encienden la red carpet con looks DESLUMBRANTES en presentación de la nueva temporada de ‘Euphoria’

'Euphoria' deslumbra en su estreno con una impactante alfombra roja: Zendaya, Sydney Sweeney y el elenco marcan tendencia con looks de alta moda, estilo vintage y elegancia minimalista.

Actrices y actores de la serie juvenil deslumbraron con sus outfit en la presentación de la tercera temporda de Euphoria.

Actrices y actores de la serie juvenil deslumbraron con sus outfit en la presentación de la tercera temporda de Euphoria.

La llegada de la nueva temporada de ‘Euphoria’ transformó el emblemático Teatro Chino de Hollywood en algo más que un punto de encuentro para fans y prensa. La premiere terminó convirtiéndose en una vitrina de estilo donde cada integrante del elenco dejó claro que la moda también forma parte de la narrativa de la serie. Con una escenografía de inspiración desértica, la alfombra roja fue el escenario ideal para una noche en la que la estética tuvo tanto peso como la propia ficción.

Una alfombra roja sin reglas: entre lo clásico y lo arriesgado

A diferencia de otras premieres donde predomina una línea visual definida, aquí reinó la diversidad. Cada actor apostó por una propuesta distinta, reflejando no solo su personalidad, sino también el crecimiento que atraviesan sus personajes en esta nueva etapa. Hubo desde looks sobrios hasta apuestas con guiños al pasado, en una mezcla que recordó por qué Euphoria siempre ha destacado por su identidad visual.

Hunter Schafer

Sydney Sweeney: un guiño al pasado con toque actual

Sydney Sweeney fue una de las más comentadas de la noche. La actriz eligió un vestido blanco ceñido de archivo de Pierre Cardin (2007), con una silueta corta que resaltaba su figura. El diseño incluía un cinturón con detalles brillantes que marcaba la cintura, acompañado de una capa ligera que aportaba movimiento.

Sydney Sweeney

El look evocaba el glamour de otras épocas, pero sin caer en lo recargado. Con maquillaje en tonos cálidos y el cabello suelto, logró un balance entre elegancia y frescura. Su elección deja claro que lo vintage sigue vigente, pero reinterpretado de forma más sutil y emocional.

Zendaya: impacto desde la simplicidad

Por su parte, Zendaya volvió a confirmar su estatus como referente de moda. Apostó por un vestido de alta costura de Ashi Studio con escote halter y espalda completamente descubierta, una elección que destacó por su limpieza visual.

Sin necesidad de accesorios llamativos, el estilismo —recogido clásico y detalles mínimos— permitió que la prenda hablara por sí sola. Incluso un pequeño tatuaje visible sumó un toque personal que rompía con la perfección del diseño. Su aparición demuestra que, cuando está bien ejecutado, el minimalismo puede ser lo más poderoso.

Zendaya

Jacob Elordi: elegancia relajada

En el lado masculino, Jacob Elordi optó por un conjunto negro de Bottega Veneta que apostaba por la sobriedad con un aire contemporáneo. Lejos del clásico traje estructurado, su look transmitía una elegancia más natural, reforzada con gafas de sol que añadían actitud.

Su elección refleja una tendencia cada vez más presente en alfombras rojas: dejar de lado la rigidez y apostar por estilos más auténticos y menos tradicionales.

Jacob Elordi

Maude Apatow: sofisticación sin excesos

Maude Apatow eligió un diseño de la colección primavera-verano 2026 de Celine, inclinándose por una estética más clásica. Su look destacó por líneas limpias y una elegancia discreta que contrastó con otras propuestas más llamativas.

Con esta elección, reafirma su imagen como una de las figuras más refinadas del elenco, apostando por la sobriedad como sello personal.

Maude Apatow

Moda que cuenta historias

Más allá de lo visual, lo que hizo especial esta alfombra roja fue el mensaje detrás de cada elección. La variedad de estilos no fue casual: refleja una serie que ha evolucionado, al igual que sus personajes.

En Euphoria, la moda nunca ha sido un simple complemento, sino una herramienta narrativa. Y esta premiere dejó entrever que la nueva temporada traerá una etapa más madura, tanto en lo emocional como en lo estético.

Alexa Demie

Una noche que marca el rumbo

El evento dejó claro que el elenco no solo genera impacto en pantalla, sino también en la industria de la moda. La combinación de alta costura, piezas de archivo y estilos personalizados anticipa una nueva era en las alfombras rojas: menos normas, más identidad.