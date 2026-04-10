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Renato Rossini Jr. elogia la belleza de Samahara Lobatón y declara su amor: "Gracias, Melissa Klug, por fabricar esto"

Renato Rossini Jr. sorprendió en ‘La Granja VIP’ al confesar lo que siente por Samahara Lobatón, desatando revuelo y reacciones en redes sociales.

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    Renato Rossini Jr. elogia la belleza de Samahara Lobatón y declara su amor: "Gracias, Melissa Klug, por fabricar esto"
    Renato Rossini Jr. elogia la belleza de Samahara Lobatón y declara su amor. | Composición Wapa
    Renato Rossini Jr. elogia la belleza de Samahara Lobatón y declara su amor: "Gracias, Melissa Klug, por fabricar esto"

    Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón han generado revuelo en 'La Granja VIP Perú' tras evidenciar una cercana relación. Aunque usuarios especulan sobre un posible romance, la influencer ha negado cualquier vínculo sentimental. Durante la transmisión 24/7, el modelo sorprendió al expresar lo que siente por ella mientras cocinaba, destacando su belleza. “Gracias Melissa Klug por fabricar esto”, dijo, avivando aún más los comentarios en redes sociales.

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    Renato Rossini Jr. elogia a Samahara Lobatón en 'La Granja VIP Perú'

    En 'La Granja VIP', Samahara Lobatón asumió la preparación de los alimentos para sus compañeros, momento en el que Renato Rossini Jr. quedó impresionado con su sazón. El modelo no solo destacó su desempeño en la cocina, sino que también aprovechó para expresarle lo que sentía por ella.

    “Bendito sea el hombre que se lleve esta mujer a su casa... gracias Dios mío, gracias Melissa Klug por fabricar esto… Bendito sea el vientre de Melissa Klug”, decía el modelo, elogiando la belleza de la influencer. Asimismo, comentó que le gustaría convivir con ella, mientras la tiktoker reaccionaba con vergüenza y le pedía que guardara silencio.

    El episodio no pasó desapercibido en redes sociales, donde seguidores de Samahara Lobatón se mostraron entusiasmados ante la posibilidad de verlos juntos en el futuro, una vez concluido el reality.

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    Samahara Lobatón responde a los comentarios de Renato Rossini Jr.

    La reacción de Samahara Lobatón ante las palabras de Renato Rossini Jr. fue, al inicio, de timidez, entre sonrisas y evidente vergüenza. No obstante, dejó claro que no se dejaría conquistar y optó por mantener distancia con el exintegrante de 'El gran hermano Argentina'.

    “¡Llévatelo, señor! ¡Bótalo contra otro planeta! ¡yo no te haré caso!”, gritaba la hija de Melissa Klug, quien además señaló que el modelo no resistiría convivir con ella. “Que se quede 24 horas conmigo a ver… y después me cuentas”, finalizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Renato Rossini Jr. elogia la belleza de Samahara Lobatón y declara su amor: "Gracias, Melissa Klug, por fabricar esto"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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