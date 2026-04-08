La ministra de Educación , María Esther Cuadros, instó a las autoridades regionales a trabajar de manera articulada con los organismos electorales a fin de asegurar un desarrollo ordenado del proceso.

El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) anunció que las clases presenciales en colegios de todo el país quedarán suspendidas el viernes 10 y el lunes 13 de abril, debido a que dichos locales serán habilitados como centros de votación para las elecciones generales programadas el domingo 12. En total, se acondicionarán 10.130 instituciones educativas para garantizar el desarrollo del proceso electoral.

De acuerdo con la planificación conjunta entre el sector Educación y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), estos colegios deberán permanecer disponibles durante esas fechas para permitir la instalación, desarrollo y cierre de las votaciones.

Clases se mantienen en colegios no habilitados

El Minedu precisó que las instituciones educativas que no sean utilizadas como locales de votación continuarán dictando clases de manera presencial con total normalidad.

Asimismo, las Direcciones y Gerencias Regionales de Educación (DRE y GRE), junto con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), tendrán la responsabilidad de asegurar la disponibilidad oportuna de los colegios públicos y privados seleccionados, cumpliendo con los plazos establecidos.

Coordinación y recuperación de clases

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, exhortó a las autoridades regionales a coordinar con los organismos electorales para asegurar un proceso ordenado. Además, indicó que se deberán adoptar medidas organizativas y pedagógicas para que los estudiantes recuperen las clases perdidas.

En esa misma línea, el sector Educación dispuso que sus instancias descentralizadas supervisen el uso adecuado de la infraestructura escolar y garanticen que los locales queden en óptimas condiciones tras las elecciones.