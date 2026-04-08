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Minedu confirma la SUSPENSIÓN de clases por Elecciones generales 2026 en estos colegios durante DOS DÍAS

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, instó a las autoridades regionales a trabajar de manera articulada con los organismos electorales a fin de asegurar un desarrollo ordenado del proceso.

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    Minedu confirma la SUSPENSIÓN de clases por Elecciones generales 2026 en estos colegios durante DOS DÍAS
    Minedu confirma la SUSPENSIÓN de clases por Elecciones generales 2026
    Minedu confirma la SUSPENSIÓN de clases por Elecciones generales 2026 en estos colegios durante DOS DÍAS

    El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) anunció que las clases presenciales en colegios de todo el país quedarán suspendidas el viernes 10 y el lunes 13 de abril, debido a que dichos locales serán habilitados como centros de votación para las elecciones generales programadas el domingo 12. En total, se acondicionarán 10.130 instituciones educativas para garantizar el desarrollo del proceso electoral.

    De acuerdo con la planificación conjunta entre el sector Educación y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), estos colegios deberán permanecer disponibles durante esas fechas para permitir la instalación, desarrollo y cierre de las votaciones.

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    Clases se mantienen en colegios no habilitados

    El Minedu precisó que las instituciones educativas que no sean utilizadas como locales de votación continuarán dictando clases de manera presencial con total normalidad.

    Asimismo, las Direcciones y Gerencias Regionales de Educación (DRE y GRE), junto con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), tendrán la responsabilidad de asegurar la disponibilidad oportuna de los colegios públicos y privados seleccionados, cumpliendo con los plazos establecidos.

    Coordinación y recuperación de clases

    La ministra de Educación, María Esther Cuadros, exhortó a las autoridades regionales a coordinar con los organismos electorales para asegurar un proceso ordenado. Además, indicó que se deberán adoptar medidas organizativas y pedagógicas para que los estudiantes recuperen las clases perdidas.

    En esa misma línea, el sector Educación dispuso que sus instancias descentralizadas supervisen el uso adecuado de la infraestructura escolar y garanticen que los locales queden en óptimas condiciones tras las elecciones.

    Con esta medida, el Minedu busca apoyar el desarrollo de los comicios sin perjudicar la continuidad del servicio educativo en el país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Minedu confirma la SUSPENSIÓN de clases por Elecciones generales 2026 en estos colegios durante DOS DÍAS
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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