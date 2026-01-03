Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Mamá de Jefferson Farfán celebró a lo grande su cumpleaños en una fiesta exclusiva junto al exfutbolista y Xiomy Kanashiro

Doña Charo celebró su cumpleaños en Chincha bailando con Jefferson Farfán, en una reunión familiar donde también estuvo presente Xiomy Kanashiro.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mamá de Jefferson Farfán celebró a lo grande su cumpleaños en una fiesta exclusiva junto al exfutbolista y Xiomy Kanashiro
    Mamá de Jefferson Farfán celebra su cumpleaños a lo grande. | Composición Wapa | Tiktok
    Mamá de Jefferson Farfán celebró a lo grande su cumpleaños en una fiesta exclusiva junto al exfutbolista y Xiomy Kanashiro

    Doña Charo celebró su cumpleaños el 1 de enero en Chincha con una íntima y especial reunión. Su hijo, el exfutbolista Jefferson Farfán, y Xiomy Kanashiro fueron parte de la fiesta, que estuvo marcada por la música negra. Farfán no dudó en bailar junto a su madre el tradicional festejo. “Empezamos el año con rumba y gozadera”, compartió en redes el grupo ‘Rumba Negra’, encargado de animar la celebración.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Korina Rivadeneira ALZA SU VOZ y celebra la caída de Maduro: "Cayó el payaso"

    Así fue la fiesta de cumpleaños de Doña Charo junto a Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

    Uno de los instantes más memorables del cumpleaños de doña Charo fue el espectáculo de zapateo, donde un bailarín deslumbró a los invitados con su habilidad, mientras Jefferson Farfán también se animó a participar, mostrando su propio zapateo y provocando risas y aplausos.

    La celebración también contó con la presencia del tío de Jefferson, ‘Cuto’ Guadalupe, quien se sumó al baile, aumentando la diversión. Xiomy Kanashiro destacó entre los asistentes, mientras que se notó la ausencia de los nietos de doña Charo, hijos de Melissa Klug, y la hija mayor del exfutbolista.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Magaly Medina abandona el Perú acompañada de su doctora y confiesa el verdadero motivo: "Mi primera operación de..."

    Xiomy Kanashiro habla sobre su relación con la madre de Farfán

    a novia de Jefferson Farfán explicó que su relación con su suegra es algo privado y que no le presta atención a los rumores sobre supuestas discrepancias. "Eso lo especularon ustedes. Yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto?' Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula (...) yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas", precisó la influencer.

    Asimismo, la actriz cómica resaltó el afecto que siente por doña Charo: "Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere”, comentó, tras ser vista en la reciente celebración del cumpleaños de su suegra.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mamá de Jefferson Farfán celebró a lo grande su cumpleaños en una fiesta exclusiva junto al exfutbolista y Xiomy Kanashiro
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Mamá de Jefferson Farfán celebró a lo grande su cumpleaños en una fiesta exclusiva junto al exfutbolista y Xiomy Kanashiro

    María Pía Copello confiesa que su hijo mayor le cobra por grabar contenido con ella: "La gente no sabe eso"

    Youna toma difícil decisión tras anunciar diagnóstico de cáncer: "Esta vez me tocó"

    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se darían otra oportunidad tras presunta infidelidad, según reconocida vidente: “En secreto”

    Natalia Salas se sincera al cerrar el 2025 tras enfrentar nuevamente el cáncer: “He llorado de alegría y de tristeza”

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;