Doña Charo celebró su cumpleaños el 1 de enero en Chincha con una íntima y especial reunión. Su hijo, el exfutbolista Jefferson Farfán, y Xiomy Kanashiro fueron parte de la fiesta, que estuvo marcada por la música negra. Farfán no dudó en bailar junto a su madre el tradicional festejo. “Empezamos el año con rumba y gozadera”, compartió en redes el grupo ‘Rumba Negra’, encargado de animar la celebración.

Uno de los instantes más memorables del cumpleaños de doña Charo fue el espectáculo de zapateo, donde un bailarín deslumbró a los invitados con su habilidad, mientras Jefferson Farfán también se animó a participar, mostrando su propio zapateo y provocando risas y aplausos.

La celebración también contó con la presencia del tío de Jefferson, ‘Cuto’ Guadalupe, quien se sumó al baile, aumentando la diversión. Xiomy Kanashiro destacó entre los asistentes, mientras que se notó la ausencia de los nietos de doña Charo, hijos de Melissa Klug, y la hija mayor del exfutbolista.

Xiomy Kanashiro habla sobre su relación con la madre de Farfán

a novia de Jefferson Farfán explicó que su relación con su suegra es algo privado y que no le presta atención a los rumores sobre supuestas discrepancias. "Eso lo especularon ustedes. Yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto?' Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula (...) yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas", precisó la influencer.