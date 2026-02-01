Darinka Ramírez alborota redes con inesperado cambio de look y recibe halagos: “Ese es tu color, luces finísima”

Darinka Ramírez reaparece más radiante que nunca, presume cambio de look que transforma su imagen y desata una ola de elogios en redes sociales.

Darinka Ramírez volvió a captar la atención en redes tras mostrar un elegante cambio de look durante su etapa de gestación. La joven dejó atrás el balayage y apostó por un estilo más radiante, decisión que fue aplaudida por miles de seguidores.

A través de Instagram, compartió el antes y después de su visita al salón, generando una ola de comentarios positivos. Descubre el nuevo tono que ahora ilumina su imagen.

Darinka Ramírez impresionó en redes sociales con cambio de look

Darinka Ramírez volvió a captar todas las miradas en redes sociales tras lucir un cambio de look que no pasó desapercibido. Mientras atraviesa una etapa especial por su reciente embarazo, la empresaria y creadora de contenido decidió renovar su imagen y dejar atrás los tonos rubios que la caracterizaban. Ahora apuesta por un elegante marrón chocolate que resalta sus facciones y le aporta mayor luminosidad al rostro.

El cambio fue celebrado por sus seguidores, quienes llenaron sus publicaciones de halagos. Comentarios como “ESEEEEE ES TU COLOR, FINÍSIMA”, “Ese es tu color, te queda lindo, Dari” y “Te dije que el oscuro era tu color, me encanta, mamasita” destacaron entre las reacciones, confirmando que su nuevo estilo fue todo un acierto.

¿Por qué el tinte chocolate es el mejor para rejuvenecer? 6 tonos que te harán brillar

El tinte chocolate se posiciona como uno de los tonos más favorecedores para rejuvenecer el rostro sin cambios drásticos. Su calidez aporta luz, suaviza facciones y ayuda a disimular líneas de expresión, dejando un acabado fresco y natural.

Además, combina elegancia y modernidad con bajo mantenimiento. Funciona en distintos tonos de piel: ilumina las claras, realza las medias y aporta contraste sutil en morenas, sin endurecer los rasgos ni apagar la luminosidad. Aquí te mostramos seis tonos chocolate que son perfectos para lograr un efecto rejuvenecedor:

Chocolate clásico: Un marrón equilibrado que aporta brillo y naturalidad. Ideal para un cambio discreto. Chocolate avellana: Con reflejos dorados suaves que iluminan el rostro y suavizan las facciones. Chocolate caramelo: Perfecto para dar dimensión al cabello y un efecto “buena cara” inmediato. Chocolate moka: Más profundo y elegante, pero con brillo suficiente para no endurecer la expresión. Chocolate con mechas miel: Aporta movimiento y luz estratégica alrededor del rostro. Chocolate oscuro brillante: Intenso pero luminoso, rejuvenece al aportar profundidad sin apagar la piel.