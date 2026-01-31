Wapa.pe
¿Pamela Franco le PROHIBÍA a Christian Domínguez tener CONTACTO con Karla Tarazona? "Un tema de respeto"

Mafer Neyra conquista Costa Rica con bikini de conchas y un look digno de pasarela tropical

Mafer Neyra reafirma su reinado fashionista con un bikini de conchas que fusiona glamour, verano y esencia marina en las playas de Costa Rica.

    Mafer Neyra conquista Costa Rica con bikini de conchas y un look digno de pasarela tropical
    Mafer Neyra enciende el verano en Costa Rica con bikini de conchas y actitud glam de pasarela. | Composición Wapa | Instagram
    Mafer Neyra conquista Costa Rica con bikini de conchas y un look digno de pasarela tropical

    Mafer Neyra sigue conquistando el verano desde las paradisíacas playas de Costa Rica junto a su prometido, Ernesto Cabieses. Fiel a su esencia fashionista, la influencer peruana apuesta por looks que marcan tendencia y elevan el estilo playero.

    Esta vez deslumbró con un swimsuit de diseño sublime, perfecto para brillar bajo el sol. En Instagram compartió una postal que refleja la magia del mar con una estética fresca y sofisticada.

    Mafer Neyra marca estilo en Costa Rica con un impactante bikini de conchas marinas

    Mafer Neyra reafirma su estatus como referente de estilo al conquistar Costa Rica con un bikini de conchas que parece salido de una pasarela tropical. La influencer peruana, vinculada a firmas como Dior, DBS y Lancôme, volvió a demostrar su autenticidad este verano 2026.

    Apostó por un diseño de triángulo con tirantes regulables que estilizan el escote de forma natural, adornado con conchas que evocan el mar. Completó el look con una camisa maxi celeste y un bolso veraniego, logrando una vibra fresca, luminosa y absolutamente chic frente al mar.

    Bikinis con conchas: el encanto boho del verano

    La moda de bikinis con conchas marinas se impone por su aire natural, artesanal y bohemio, sumando elementos orgánicos como conchas, caracolas, cuentas y acabados tipo crochet. Suelen verse en tonos pastel, fucsias intensos o negro, con tiras regulables y siluetas estructuradas que transmiten un espíritu vacacional sofisticado y relajado.

    Diseños en tendencia:
    - Conchas con volantes, ideales para un look coqueto y divertido.
    - Propuestas en crochet que mezclan lo hecho a mano con detalles marinos.
    - Tops estructurados con aros, copas o herrajes metálicos que estilizan el busto.
    - Modelos con conchas y cuentas que aportan un guiño glam y sofisticado.

    • Versiones variadas: Desde cortes clásicos hasta estilos tipo hotpant, siempre con acentos de caracolas.
    • Accesorios clave: Se complementan con piezas de fibras naturales como bolsos de paja o aretes de bambú.

    La propuesta combina comodidad y moda, incorporando técnicas que aseguran buena sujeción de las conchas; el cuidado esencial es enjuagarlos con agua dulce después de cada uso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mafer Neyra conquista Costa Rica con bikini de conchas y un look digno de pasarela tropical
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;