Darinka Ramírez celebró el Día del Amor y la Amistad con románticos obsequios de su pareja, quien es el padre del segundo bebé que espera.

Darinka Ramírez es sorprendida con románticos detalles | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram - TikTok

El Día del Amor y la Amistad dejó ver el lado más ilusionado de Darinka Ramírez, quien compartió con sus seguidores los obsequios que recibió de su actual pareja, padre del bebé que espera. A través de sus redes sociales, mostró los regalos que le enviaron para celebrar la fecha especial.

¿Cuál fue el gesto que recibió Darinka Ramírez de su nuevo novio?

El gesto incluyó un ramo de rosas, un peluche y otros detalles preparados por una reconocida floristería. La sorpresa estuvo acompañada de una dedicatoria que evidenció el fuerte vínculo emocional que mantiene con su pareja.

Darinka no ocultó su emoción y decidió compartir el romántico mensaje que acompañó el obsequio, dejando en evidencia el cariño que ambos se profesan.

“¡Qué suerte encontrarte! Agradecido con Dios por llegar a mi vida, eres increíblemente perfecta; gracias por darme el mejor regalo de mi vida, nuestra hija. Feliz San Valentín. Te amo mucho", le escribió el misterioso hombre a Darinka.

¿Reveló la identidad de su pareja?

Pese a los rumores generados tras la publicación, la influencer no mostró el rostro ni dio detalles sobre quién es su actual compañero sentimental, por lo que su identidad continúa siendo un misterio. Sin embargo, sus mensajes y gestos dejan ver que la relación atraviesa un momento sólido.

Meses atrás, cuando anunció su embarazo en diciembre de 2025, respondió a quienes preguntaban por su pareja actual. “Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día”, escribió entonces.

Además, en aquella ocasión también defendió el rol que su pareja cumple en su vida familiar, en medio de comentarios relacionados con la pensión que recibe su hija del futbolista Jefferson Farfán.