Melissa Klug se emociona en entrevista con la Chola Chabuca: ¿Qué dirá sobre Jefferson Farfán?

Este sábado, Melissa Klug aparece en 'Esta Noche' para hablar de su vida como madre, empresaria e influencer, y sobre su vínculo con Jefferson Farfán.

En la promoción del programa, Klug se muestra conmovida y responde a acusaciones de vivir de la pensión de sus hijos y de ser una 'mala madre'.

En la promoción del programa, Klug se muestra conmovida y responde a acusaciones de vivir de la pensión de sus hijos y de ser una 'mala madre'.

Melissa Klug estará este sábado frente a la Chola Chabuca en el programa 'Esta Noche', donde ofrecerá una emotiva entrevista en la que hablará sobre su rol como madre, su faceta de empresaria, su influencia en redes y también acerca de su relación con Jefferson Farfán.

En la promoción del programa, a transmitirse mañana, Melissa Klug se emociona hasta las lágrimas y se defiende de las críticas que ha enfrentado, donde la han tildado de 'chupasangre', de que 'vive de la pensión de sus hijos' y de ser una 'mala madre' por no haber apoyado a Samahara Lobatón.

Conocida como 'Blanca de Chucuito', llega a compartir su versión de los hechos con una sinceridad única, respondiendo cada pregunta con firmeza y mostrando que siempre ha priorizado el bienestar de sus hijos.

Asimismo, menciona a Jefferson Farfán, rememorando momentos de su relación y lamentando su actual distanciamiento debido a los conflictos legales que se han vuelto públicos.

Melissa Klug, madre de seis hijos, sostiene una relación con el futbolista Jesús Barco, con quien comparte a su hija menor. Ella detalla su relación y sus futuros planes de boda con Barco, actualmente mediocampista de Alianza Universidad de Huánuco.