Melissa Klug se emociona en entrevista con la Chola Chabuca: ¿Qué dirá sobre Jefferson Farfán?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Melissa Klug estará este sábado frente a la Chola Chabuca en el programa 'Esta Noche', donde ofrecerá una emotiva entrevista en la que hablará sobre su rol como madre, su faceta de empresaria, su influencia en redes y también acerca de su relación con Jefferson Farfán.
En la promoción del programa, a transmitirse mañana, Melissa Klug se emociona hasta las lágrimas y se defiende de las críticas que ha enfrentado, donde la han tildado de 'chupasangre', de que 'vive de la pensión de sus hijos' y de ser una 'mala madre' por no haber apoyado a Samahara Lobatón.
PUEDES VER: Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje
Conocida como 'Blanca de Chucuito', llega a compartir su versión de los hechos con una sinceridad única, respondiendo cada pregunta con firmeza y mostrando que siempre ha priorizado el bienestar de sus hijos.
Asimismo, menciona a Jefferson Farfán, rememorando momentos de su relación y lamentando su actual distanciamiento debido a los conflictos legales que se han vuelto públicos.
Melissa Klug, madre de seis hijos, sostiene una relación con el futbolista Jesús Barco, con quien comparte a su hija menor. Ella detalla su relación y sus futuros planes de boda con Barco, actualmente mediocampista de Alianza Universidad de Huánuco.
Conviene recordar que 'Esta Noche' ha dominado su franja horaria desde su estreno en abril de este año, presentando a personalidades como Pamela López, Marisol, Lucía de la Cruz, Milett Figueroa, La Chilindrina, Edgar Vivar y Carlos Villagrán.