¿Quién es José Zafra, el empresario que ha sido relacionado sentimentalmente con Laura Spoya?

Tras la emisión de las imágenes de Laura Spoya en la vivienda del empresario, queremos saber quién es él.

Tras conocerse las imágenes donde se evidencia una cercanía del empreasio con la exMiss, las alarmas se encendieron. | Composición Wapa

La reciente difusión de imágenes de Laura Spoya ingresando y saliendo del domicilio de José Zafra puso nuevamente los reflectores sobre el empresario ligado a la escena nocturna limeña. El informe emitido por 'Magaly TV, La Firme' no solo despertó rumores sobre la vida personal de la ex Miss Perú, sino que también reactivó el interés por conocer quién es realmente el hombre detrás de algunos de los eventos más concurridos del país.

Aunque el seguimiento televisivo se centró en la cercanía entre ambos, el reportaje también expuso el perfil profesional de Zafra, un nombre conocido en el mundo del entretenimiento urbano y las fiestas temáticas de gran escala.

¿Quién es José Zafra y cómo construyó su carrera en el entretenimiento?

José Zafra, de aproximadamente 41 años, inició su camino laboral en la vida nocturna como DJ y promotor de eventos. Con el paso de los años, logró consolidar una marca propia al fundar en 2011 la fiesta temática Naintis, un concepto inspirado en la música y estética de los años noventa que rápidamente ganó popularidad entre el público joven.

Su crecimiento no se detuvo ahí. Con el tiempo, Zafra amplió su portafolio y se colocó al frente de Cochinola, festival que hoy es considerado uno de los encuentros más multitudinarios de música urbana y reguetón en Lima. La gestión de eventos masivos y su capacidad para conectar con nuevas audiencias lo posicionaron como un referente del rubro.

El reportaje televisivo también destacó su estilo de vida. Desde 2015, el empresario ha realizado viajes frecuentes a distintos destinos internacionales y, según el programa, posee actualmente tres vehículos de alta gama, reflejo del éxito alcanzado en el sector.

Laura Spoya rompe su silencio y aclara su vínculo con José Zafra

Tras la exposición mediática, Laura Spoya decidió salir al frente para poner fin a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el empresario. La conductora negó de manera tajante cualquier relación amorosa y explicó el contexto de sus visitas.

“¡Qué! Seguro es cuando nos hemos juntado para parrillas con amigos”, comentó inicialmente, minimizando las especulaciones generadas tras las imágenes difundidas.

Más adelante, fue aún más directa al descartar cualquier romance: “Todos somos patas, solamente somos amigos, yo no salgo con nadie. No hay nada, yo no salgo con nadie, no tengo nada con nadie”.

Las cámaras de Magaly TV, La Firme registraron varias visitas de Spoya al domicilio de Zafra, algunas de ellas con horarios prolongados, lo que avivó los comentarios en redes sociales. Sin embargo, la ex Miss Perú insistió en que su relación con él es únicamente amistosa y profesional.

Un vínculo laboral que explica las reuniones

Más allá de las imágenes y los rumores, existe un nexo empresarial que contextualiza los encuentros. Laura Spoya y José Zafra figuran como titulares del registro del nombre “La manada” ante Indecopi, lo que refuerza la versión de que sus reuniones están relacionadas con proyectos y coordinaciones laborales.