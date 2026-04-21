Yahaira Plasencia confirmó que su demanda contra Magaly Medina sigue en curso y su defensa pide indemnización millonaria y prisión por difamación alta.

Yahaira Plasencia anunció hace unas horas que la demanda que interpuso contra Magaly Medina hace aproximadamente un año y medio continúa su curso legal. La salsera señaló que su defensa ha solicitado una millonaria reparación civil, además de años de prisión efectiva para la conductora de televisión, por una presunta difamación agravada. El caso sigue generando gran expectativa en el ámbito del espectáculo nacional a la espera de una resolución judicial en las próximas instancias.



Yahaira Plasencia solicita prisión y millonaria indemnización contra Magaly Medina

Un medio local conversó con el doctor Iván Paredes, del Estudio Paredes Abogados, para ampliar detalles sobre la demanda. En ese contexto, el letrado informó que el próximo 12 de mayo se realizará el juicio oral, el cual se desarrollará de forma virtual.

Asimismo, precisó que el proceso legal no solo involucra a Magaly Medina, sino también a su productor Patrick Llamo y al canal ATV. No obstante, lo que más ha llamado la atención es el elevado monto solicitado como reparación civil, así como la pena privativa de libertad que se exige para la conductora.

"Se le pide 1 millón y medio de soles de reparación civil y cuatro años y medio de pena privativa de la libertad efectiva", agregó el doctor Paredes a Trome.

Cabe resaltar que, mediante sus historias de Instagram, Yahaira explicó que este proceso no es reciente, ya que la denuncia fue presentada hace aproximadamente un año y medio. Tras diversas audiencias, decidió volver a hacerlo público para mantener informada a la opinión pública.



¿Por qué Yahaira Plasencia denuncia a Magaly Medina?

La propia Yahaira señaló que denunció a la conductora de 'Magaly TV La Firme' por difamación agravada, debido a que habría afectado su honor, reputación e imagen como hija, persona y artista.

“Es importante acreditar este caso, que la señora Magaly Medina le dijo cuatro palabras, las cuales denigraron su imagen, su honor de Yahaira Placencia a nivel nacional e internacional como Rumruna, Score, pet friendly, mascota, insultos que denigran a la mujer, no solamente en sino que incitan a otras personas y lo normalizan”, dijo otra de sus abogadas.