Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - Querido actor y exconductor peruano de TV se aleja de todo y ahora vive aislado del mundo acompañado de sus 4 perros

Yahaira Plasencia demanda a Magaly Medina por difamación tras tildarla de “SCORT”: “Manchó mi honra y reputación como mujer”

Yahaira Plasencia apareció con su equipo legal para confirmar que seguirá el proceso judicial contra Magaly Medina por afectar su reputación con calificativos que considera ofensivos y perjudiciales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Yahaira Plasencia demanda a Magaly Medina por difamación tras tildarla de “SCORT”: “Manchó mi honra y reputación como mujer”
    Yahaira Plasencia demanda a Magaly Medina por difamación. | Composición Wapa | Instagram
    Yahaira Plasencia demanda a Magaly Medina por difamación tras tildarla de “SCORT”: “Manchó mi honra y reputación como mujer”

    Yahaira Plasencia decidió dar un paso firme en defensa de su imagen y se reunió con su equipo legal para formalizar una demanda por difamación agravada contra Magaly Medina. La cantante de 'Cobarde' sostiene que la conductora la habría perjudicado públicamente al usar calificativos como “runruna” y “scort” en señal abierta, afectando su reputación y generando un fuerte impacto en su vida personal y profesional.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Querido actor y exconductor peruano de TV se aleja de todo y ahora vive aislado del mundo acompañado de sus 4 perros

    Yahaira Plasencia anuncia demanda contra Magaly Medina por manchar su imagen

    A través de su cuenta de Instagram, la salsera compartió un video en el que aparece junto a sus dos abogados del estudio Paredes, para pronunciarse sobre la demanda que interpuso hace un año y medio contra Magaly Medina por los adjetivos calificativos emitidos en su programa. Asimismo, remarcó que ninguna mujer debe ser denigrada y pidió frenar el odio hacia la mujer.

    [IFRAME]" data-show-code="false" data-type="custom-html" class="custom-html-block custom-html-rendered">

    Hace un año y medio hice una denuncia contra la señora Magaly Medina por difamación agravada. Manchó mi honor, mi honro y mi reputación como hija, como mujer, como ser humano, como artista a nivel nacional y aquí estoy con mis abogados que me van a representar en este caso”, comentó Yahaira Plasencia.

    Por su parte, la abogada de la salsera detalló los motivos detrás de la acción legal: “Es importante acreditar a este caso que la señora Magaly Medina le dijo 4 palabras que denigraron su imagen y honor a nivel nacional e internacional como ‘runruna’, ‘scort’, ‘petfriendly’ y ‘mascota’, insultos que denigran a la mujer e incitan a otros en la violencia contra la mujer”, explicó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yahaira Plasencia demanda a Magaly Medina por difamación tras tildarla de “SCORT”: “Manchó mi honra y reputación como mujer”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Pamela Franco se confiesa y revela por primera vez la condición que enfrentaría su hija con Christian Domínguez

    Hijo de María Pía Copello incursiona como empresario y lanza su propia marca de ropa: el costo de sus prendas da que hablar

    Querido actor y exconductor peruano de TV se aleja de todo y ahora vive aislado del mundo acompañado de sus 4 perros

    Magaly Medina rompe el silencio y revela si Alfredo Zambrano tiene una hija NO RECONOCIDA: "Va dejando hijos tirados por ahí"

    Famosa actriz fallece a los 57 años tras accidente en piscina: así ocurrió el fatal suceso

    Lo más vistos en Farándula

    Suheyn Cipriani representará al Perú en el Miss Grand All Stars y promete arrasar

    ¿Quién es Dante Gebel? El pastor vinculado a Milett Figueroa que da de qué hablar

    Dilbert sorprende al confesar que estuvo enamorado de Janet Barboza y le compuso una canción: “Lo que siento por usted…”

    Jaime Bayly destapa la verdad detrás de su divorcio con Sandra Masías: “Me dijo que era el peor...fue demoledor”

    Mary Moncada deja en shock a Pamela Franco al revelar el plan de Christian Domínguez con ella antes del ‘auto-rana’

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;