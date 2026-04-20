Yahaira Plasencia demanda a Magaly Medina por difamación tras tildarla de “SCORT”: “Manchó mi honra y reputación como mujer”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Yahaira Plasencia decidió dar un paso firme en defensa de su imagen y se reunió con su equipo legal para formalizar una demanda por difamación agravada contra Magaly Medina. La cantante de 'Cobarde' sostiene que la conductora la habría perjudicado públicamente al usar calificativos como “runruna” y “scort” en señal abierta, afectando su reputación y generando un fuerte impacto en su vida personal y profesional.
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Yahaira Plasencia anuncia demanda contra Magaly Medina por manchar su imagen
A través de su cuenta de Instagram, la salsera compartió un video en el que aparece junto a sus dos abogados del estudio Paredes, para pronunciarse sobre la demanda que interpuso hace un año y medio contra Magaly Medina por los adjetivos calificativos emitidos en su programa. Asimismo, remarcó que ninguna mujer debe ser denigrada y pidió frenar el odio hacia la mujer.
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“Hace un año y medio hice una denuncia contra la señora Magaly Medina por difamación agravada. Manchó mi honor, mi honro y mi reputación como hija, como mujer, como ser humano, como artista a nivel nacional y aquí estoy con mis abogados que me van a representar en este caso”, comentó Yahaira Plasencia.
Por su parte, la abogada de la salsera detalló los motivos detrás de la acción legal: “Es importante acreditar a este caso que la señora Magaly Medina le dijo 4 palabras que denigraron su imagen y honor a nivel nacional e internacional como ‘runruna’, ‘scort’, ‘petfriendly’ y ‘mascota’, insultos que denigran a la mujer e incitan a otros en la violencia contra la mujer”, explicó.