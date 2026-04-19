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Pamela Franco rompe en llanto al exponer momentos difíciles de su relación con Domínguez en entrevista con Andrea Llosa

Pamela Franco abre su corazón en TV y revive pasajes sensibles de su historia personal en una entrevista cargada de emoción.

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    Pamela Franco rompe en llanto al exponer momentos difíciles de su relación con Domínguez en entrevista con Andrea Llosa
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    Pamela Franco rompe en llanto al exponer momentos difíciles de su relación con Domínguez en entrevista con Andrea Llosa

    El adelanto del programa generó gran expectativa entre los televidentes. Pamela Franco se sienta frente a Andrea Llosa para responder preguntas sobre su vida privada y su pasada relación con Christian Domínguez.

    Durante la conversación, la cantante de cumbia afronta temas sensibles y revive momentos significativos de su historia personal. La entrevista, marcada por una alta carga emocional, deja ver un lado más íntimo y vulnerable de la artista.

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    Durante la entrevista, Pamela respondió a preguntas directas sobre su vida amorosa, el sufrimiento que atravesó y las repercusiones familiares de su relación con el conocido cumbiambero. La cantante no pudo evitar quebrarse al hablar de su hija y de la sensación de no haber sido comprendida en momentos clave de su vida.

    Asimismo, la conversación dejó al descubierto detalles poco difundidos de su convivencia con Christian Domínguez. Pamela Franco contó que incluso adoptó medidas drásticas para resguardar su espacio personal: “El bar que tenía lo tenía que dejar con candado porque si no venía y no encontraba nada”, confesó, dejando entrever situaciones incómodas en el hogar vinculadas al consumo de alcohol.

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    Estas revelaciones evidencian una relación marcada por conflictos y la constante necesidad de proteger su entorno familiar. Su testimonio se suma a otros que han mostrado el lado menos visible de las relaciones dentro de la farándula peruana.

    En una reciente aparición en el programa 'Q' Bochinche', Pamela Franco y Melanie Martínez también reaccionaron a las declaraciones de Christian Domínguez, quien deslizó comentarios sobre supuestos temas de brujería durante su participación en 'Arriba mi gente'.

    La cantante dejó en claro que, si bien respeta las creencias de su expareja, no las comparte: “Él cree y yo respeto, se protegerá, años me imagino en el ambiente... lo he respetado, nunca lo he compartido, esas cosas cuestan”, afirmó, marcando distancia frente a los rumores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco rompe en llanto al exponer momentos difíciles de su relación con Domínguez en entrevista con Andrea Llosa
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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