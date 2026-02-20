Flavia López no se guarda nada y tilda de “migajera” a Rosángela Espinoza por estar detrás de Patricio ParodiÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Flavia López vuelve a estar en el ojo público. Tras sus comentarios sobre Luciana Fuster, donde dijo que la ignoró en el final del Miss Grand, en la última emisión de Sin + Q Deci habló sobre su compañera de competencia en EEG, Rosángela Espinoza. Sin filtros, se refirió a la actitud de Rosángela respecto a Patricio Parodi, generando polémica. ¿Qué dijo exactamente y por qué?
Flavia López llama "migajera" a Rosángela Espinoza por estar detrás de Pato Parodi
La declaración hecha en el programa digital encendió las redes sociales y abrió un nuevo capítulo en el triángulo mediático que involucra a estos populares rostros de la televisión peruana.
En la última emisión de Sin + Q Decir, Flavia López se expresó sin rodeos sobre la actitud de Rosángela Espinoza: “Yo creo que un claro ejemplo de alguien migajera es como la señorita Rosángela Espinoza, pues, ¿no?... que para detrás de mi amigo el Pato y nunca le hacen caso”.
El comentario provocó risas y asombro entre los conductores, quienes aprovecharon para profundizar sobre la supuesta insistencia de Rosángela por acercarse a Patricio Parodi.
Cuando su compañero Israel Dreyfus le preguntó si le constaba esa actitud, Flavia narró una reciente reunión de grupo: “Ayer, en una reunión que tuvimos, soltó de la nada: ‘No, pero sé que la novelita es con Flavia y Pato’. De la nada, nadie le dijo nada”, sugiriendo que Rosángela busca protagonismo y se siente desplazada por la cercanía entre Flavia y Patricio.
Patricio Parodi y Flavia López: el beso que se dieron en EEG
La polémica se intensificó tras la reciente emisión de Esto es Guerra, donde Patricio Parodi y Flavia López protagonizaron un beso en vivo durante un reto inspirado en la novela Rubí.
La escena, cargada de química y miradas cómplices, no solo generó especulaciones sobre un romance, sino que también puso a prueba la reacción de Rosángela, quien en temporadas anteriores fue vinculada sentimentalmente con Parodi.
Consultada por un programa de espectáculos, Rosángela respondió con humor, aunque dejó entrever cierto fastidio: “Ha sido como una estaca en mi corazón”, dijo entre risas, para luego agregar: “Faltó intensidad en el beso, fue demasiado dulce. Yo esperaba algo diferente”. Además, insinuó que la química entre ambos podría ser real y no solo parte del guion televisivo.