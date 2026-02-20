Wapa.pe
Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

Flavia López no se guarda nada y tilda de "migajera" a Rosángela Espinoza por estar detrás de Patricio Parodi

Flavia López generó polémica al insinuar que Rosángela Espinoza tendría un interés especial en el popular “Pato” durante una transmisión en vivo.

    Flavia López vuelve a estar en el ojo público. Tras sus comentarios sobre Luciana Fuster, donde dijo que la ignoró en el final del Miss Grand, en la última emisión de Sin + Q Deci habló sobre su compañera de competencia en EEG, Rosángela Espinoza. Sin filtros, se refirió a la actitud de Rosángela respecto a Patricio Parodi, generando polémica. ¿Qué dijo exactamente y por qué?

    wapa.pe

    Flavia López llama "migajera" a Rosángela Espinoza por estar detrás de Pato Parodi

    La declaración hecha en el programa digital encendió las redes sociales y abrió un nuevo capítulo en el triángulo mediático que involucra a estos populares rostros de la televisión peruana.

    En la última emisión de Sin + Q Decir, Flavia López se expresó sin rodeos sobre la actitud de Rosángela Espinoza: “Yo creo que un claro ejemplo de alguien migajera es como la señorita Rosángela Espinoza, pues, ¿no?... que para detrás de mi amigo el Pato y nunca le hacen caso”.

    El comentario provocó risas y asombro entre los conductores, quienes aprovecharon para profundizar sobre la supuesta insistencia de Rosángela por acercarse a Patricio Parodi.

    Cuando su compañero Israel Dreyfus le preguntó si le constaba esa actitud, Flavia narró una reciente reunión de grupo: “Ayer, en una reunión que tuvimos, soltó de la nada: ‘No, pero sé que la novelita es con Flavia y Pato’. De la nada, nadie le dijo nada”, sugiriendo que Rosángela busca protagonismo y se siente desplazada por la cercanía entre Flavia y Patricio.

    wapa.pe

    Patricio Parodi y Flavia López: el beso que se dieron en EEG

    La polémica se intensificó tras la reciente emisión de Esto es Guerra, donde Patricio Parodi y Flavia López protagonizaron un beso en vivo durante un reto inspirado en la novela Rubí.

    La escena, cargada de química y miradas cómplices, no solo generó especulaciones sobre un romance, sino que también puso a prueba la reacción de Rosángela, quien en temporadas anteriores fue vinculada sentimentalmente con Parodi.

    Consultada por un programa de espectáculos, Rosángela respondió con humor, aunque dejó entrever cierto fastidio: “Ha sido como una estaca en mi corazón”, dijo entre risas, para luego agregar: “Faltó intensidad en el beso, fue demasiado dulce. Yo esperaba algo diferente”. Además, insinuó que la química entre ambos podría ser real y no solo parte del guion televisivo.

