Flavia López generó polémica al insinuar que Rosángela Espinoza tendría un interés especial en el popular “Pato” durante una transmisión en vivo.

Flavia López vuelve a estar en el ojo público. Tras sus comentarios sobre Luciana Fuster, donde dijo que la ignoró en el final del Miss Grand, en la última emisión de Sin + Q Deci habló sobre su compañera de competencia en EEG, Rosángela Espinoza. Sin filtros, se refirió a la actitud de Rosángela respecto a Patricio Parodi, generando polémica. ¿Qué dijo exactamente y por qué?

Flavia López llama "migajera" a Rosángela Espinoza por estar detrás de Pato Parodi

La declaración hecha en el programa digital encendió las redes sociales y abrió un nuevo capítulo en el triángulo mediático que involucra a estos populares rostros de la televisión peruana.

En la última emisión de Sin + Q Decir, Flavia López se expresó sin rodeos sobre la actitud de Rosángela Espinoza: “Yo creo que un claro ejemplo de alguien migajera es como la señorita Rosángela Espinoza, pues, ¿no?... que para detrás de mi amigo el Pato y nunca le hacen caso”.

El comentario provocó risas y asombro entre los conductores, quienes aprovecharon para profundizar sobre la supuesta insistencia de Rosángela por acercarse a Patricio Parodi.

Cuando su compañero Israel Dreyfus le preguntó si le constaba esa actitud, Flavia narró una reciente reunión de grupo: “Ayer, en una reunión que tuvimos, soltó de la nada: ‘No, pero sé que la novelita es con Flavia y Pato’. De la nada, nadie le dijo nada”, sugiriendo que Rosángela busca protagonismo y se siente desplazada por la cercanía entre Flavia y Patricio.

Patricio Parodi y Flavia López: el beso que se dieron en EEG

La polémica se intensificó tras la reciente emisión de Esto es Guerra, donde Patricio Parodi y Flavia López protagonizaron un beso en vivo durante un reto inspirado en la novela Rubí.

La escena, cargada de química y miradas cómplices, no solo generó especulaciones sobre un romance, sino que también puso a prueba la reacción de Rosángela, quien en temporadas anteriores fue vinculada sentimentalmente con Parodi.