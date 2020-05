Servicio de peluquería a domicilio: Este es el 'kit de protección' que deben llevar

Después de más de dos meses de cuarentena, al fin podremos dejar el corte de nuestro cabello en manos de los profesionales. Aunque las canas en el pelo también se convirtieron en un gran dolor de cabeza ya es posible contar con algunos servicios esenciales de belleza.

No obstante, no podemos bajar la guardia, más aún si pretendemos solicitar este servicio pues los estilistas deben cumplir con algunas medidas por su propia seguridad y la de sus clientes. Si bien aún no se publica el protocolo sanitario oficial, la ministra de la Producción, Rocío Barrios, adelantó algunos detalles.

¿Cuál es el 'kit de protección' que deben llevar los peluqueros?

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, brindó algunos objetos de uso obligatorio que deberán llevar los estilistas cada vez que visiten a un cliente, durante una entrevista para ATV. Estos implementos de seguridad imprescindibles son: mascarillas, lentes de protección, Gorra de protección, alcohol y gel antibacterial. No obstante, esta lista aún no es definitiva.

Además, otros puntos que a la fecha no han sido esclarecidos por la ministra tienen relación con las medidas que deberán seguir para acatar el distanciamiento social, el control de la temperatura de los clientes, la desinfección de herramientas, un registro de clientes, entre otros.

¿Qué opinan el Gremio de peluquerías sobre la atención a domicilio?

Cuando se difundió la noticia de que estaban su sector estaba apto para volver a ejercer sus funciones, el gremio de peluquerías del Perú anunció que no atenderán bajo esta modalidad y que más bien esperarán a retomar sus actividades de forma presencial a partir de la próxima semana.

“Nosotros como gremio, de los 6 mil que estamos asociados, hemos tomado la decisión de no ir a domicilio porque realmente nos hemos preparado con mucho esfuerzo, con mucha dedicación junto con el Ministerio de Salud para que salga nuestro protocolo y brindar todas las seguridades sanitarias que hoy en día necesita el país”, explicó Víctor Hugo Montalvo, fundador y gerente general de la cadena de salón y spa Montalvo en declaraciones a América Noticias.

Wapa, ya sea que decidas esperar a que reabran sus puertas los salones de belleza o que prefieras solicitar el servicio a domicilio recuerda seguir las medidas de protección sanitaria para reducir la probabilidad de contagios; entre ellas: lavarse las manos con y jabón por 20 segundos o en todo caso utilizar alcohol o gel desinfectante, mantener una distancia mínima de un metro de distancia frente a cualquier persona y evitar a toda costa tocarse los ojos, la nariz y la boca.