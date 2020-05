¡New style! Cortes de cabello para subirte el ánimo y empoderarte frente al espejo

Los estilistas ya pueden atender a domicilio siguiendo el protocolo sanitario correspondiente pues aunque muchos puedan considerar el tema del corte del cabello algo banal hay muchas familias que viven de ello y porque, además, después de dos meses en cuarentena, no podemos negar que nuestra melena ya nos pide un retoque a gritos.

Aunque claro hay quienes lo necesitan con más urgencia que otros, como aquellos que se atrevieron a experimentar con su melena y no tuvieron el resultado que esperaban. En suma, de una u otra forma siempre hay motivos para cortar nuestro pelo ¿o a quién no le subiría el ánimo volver a casa con un renovado look?

Corte bob

Si te gustan los cortes que están más en tendencia entonces puedes inclinarte por un bob pues durante esta cuarentena se convirtió en el favorito de muchas celebridades. Aunque puedes llevarlo corto o largo, la mayoría de modelos como Bella Hadid y Kaia Gerber que han optado por este estilo lo han preferido en su versión petite. Este corte nos ayudará a perfilar el rostro y nos dará un aspecto más juvenil.

La versatilidad y la sensualidad que desborda este corte forman parte de sus atractivas. Y es que en modo general el cabello corto suele denotar mayor carácter e independencia en la persona que lo lleve. Si hace tiempo que no cambias de look, quizá sea momento de que le des una oportunidad al corte bob.

Corte pixie

Si eres más atrevida y te gusta apostar por cortes más innovadores entonces puede probar el corte pixie. Además, si intentaste cortar tu flequillo y no te salió muy bien puedes cambiar por completo tu estilo y llevarlo mucho más corto. Además, es un corte mucho más práctico y fácil de manejar y peinar.

Corte recto o con puntas desfiladas

Y si de igual forma quieres cambiar tu look, pero sin arriesgar mucho puedes reducir tu melena y darle un estilo más desordenado con la puntas degrafiladas. Así conseguirás un look desenfadado e informal con solo sacudir tu pelo. No olvidemos que también es muy sencillo de peinar si eres de las que no le gusta complicarse con peinados muy elaborados.

También te dejamos otra opción de cabello corto y recto que también va con la misma onda minimalista y sexy del estilo anterior. Otra ventaja de llevar el pelo corto es que para obtener un aspecto distinto solo necesitas agregarle unos cuanto accesorios.

Después de haber visto estas ideas wapa, ¿con qué corte te quedas?