Coronavirus: Peluquerías ofrecen supuesto "tratamiento anticovid" en España

La enfermedad del COVID-19 ha sacado lo mejor y peor de la gente. Si bien en el sector de belleza muchas marcas y empresas se solidarizaron con diversas donaciones al personal médico, hay quienes también hay quienes se han aprovechado del miedo al contagio para engañar y lucrar en medio de esta terrible pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus.

En España algunas peluquerías y salones de belleza, que ya han vuelto a reabrir sus puertas, ofrecen sin pudor alguno un supuesto "tratamiento anticovid" bajo la premisa de eliminar cualquier posible resto del virus.

¿En qué consiste el supuesto “tratamiento anticovid”?

Según una investigación develada por el programa 'Espejo Público', algunas peluquerías españolas persuaden a sus clientes para que se realicen un tratamiento previo en el cabello, con un costo entre 16 y 20 euros, con el fin de salvaguardar la salud de todos y cumplir con las medidas de seguridad pertinentes.

El tratamiento incluye una limpieza profunda mediante la aplicación de un gel, con unos aceites orgánicos con menta piperita, aceite de ecualipto, arbol de té, que es un antifúngicido y anitbacteriano y ácido salicílico. Asimismo, ofrecen un servicio con máquinas de vapor de 60 grados.

Seguramente se cuestionarán cuál es el problema si el eucalipto y el árbol de té se utilizan también en muchos remedios caseros para fortalecer el sistema inmunológico. El detalle es que, de acuerdo la información recogida por Europa Press, este tratamiento no está avalado ni testado por la comunidad científica ni mucho menos por el Ministerio de Sanidad (equivalente al Ministerio de Salud). "Lógicamente te lo puede dejar más limpio, pero si hubiera cualquier tipo de resto del virus no quedaría eliminado. Se trata de una venta comercial", explican en el programa 'Espejo Público'. El engaño y la mentira son dos lastres que no pueden ser usados para timar a las personas en medio de una crisis como la que se vive en todo el mundo.