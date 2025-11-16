Así brilló Natalia Salas en su boda religiosa: vestido soñado, tocado de lujo, manicura trendy y maquillaje glamÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La emoción se apoderó del 15 de noviembre de 2025, cuando Natalia Salas y Sergio Coloma celebraron su boda religiosa rodeados de familiares, amigos y su pequeño hijo, en una ceremonia que marcó un nuevo capítulo en su historia de amor y superación.
La actriz, reconocida por su valiente lucha contra el cáncer de mama, vivió una jornada de alegría, lágrimas y mucho estilo. En esta nota, exploramos a detalle su look nupcial: vestido, peinado, manicura y más.
Natalia Salas y su deslumbrante look nupcial en su boda religiosa
Vestido corte princesa
La actriz llegó al altar del brazo de su hijo, luciendo un vestido corte princesa con escote en V que combinaba dos texturas perfectas para un look nupcial de ensueño. La parte inferior destacaba por delicados detalles de encaje, mientras que la falda larga era de fina seda, creando un contraste elegante y armónico. En la espalda, el diseño también presentaba un escote en V que estilizó su figura, acompañado de cortes laterales unidos por tul, aportando suavidad y movimiento.
Tocado y velo
El vestido no fue el único protagonista de su estilismo, pues la actriz complementó su look con un tocado delicado, sutil y lleno de elegancia. El accesorio incorporaba pequeños detalles de hojas y pedrería que añadían brillo sin restar naturalidad. A esto se sumó un velo largo que caía con suavidad sobre la espalda, realzando aún más la estética romántica del conjunto. Ambos elementos se integraron perfectamente al look, reforzando una imagen clásica y sofisticada para su gran día.
Manicura efecto glaseado
La manicura, ese detalle que nunca pasa desapercibido en un look nupcial, también jugó un papel especial. Natalia optó por uñas en forma almendrada, logrando una apariencia elegante y alargada en las manos. El diseño elegido fue el efecto glaseado de un solo color, una tendencia que aporta brillo suave y sofisticación. El tono seleccionado hacía match con su anillo y con la estética general del look, añadiendo un acabado pulido que elevó aún más su imagen bridal.
Peinado y maquillaje
Para completar su look, Natalia eligió un peinado recogido en un moño que comenzaba en la coronilla y descendía hasta la nuca. El moño incluía delicados detalles trenzados que sirvieron como base perfecta para lucir su tocado. En cuanto al maquillaje, apostó por un acabado mate en tonos marrones y beige, logrando un glam sobrio y elegante. Las sombras resaltaron su mirada y el labial mate marrón complementó la armonía cromática, manteniendo coherencia con todo su estilo nupcial.