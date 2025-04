Briela Cirilo , vocalista de la agrupación Corazón Serrano, sigue dando de qué hablar, no solo por su melodiosa voz y su carisma inigualable, sino también por sus acertadas apuestas de moda. La cantante compartió recientemente en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de una sesión de fotos donde, con estilo y actitud, se despide de un mes para dar la bienvenida al siguiente.

En estas postales, Briela lució un look perfecto para el verano: un top de mallas que confirma su lugar entre las fashionistas del momento. Esta elección no pasó desapercibida entre sus fans, quienes llenaron su publicación de elogios como “bella princesa” y “muy hermosa”. A continuación, analizamos el imponente look de la artista.