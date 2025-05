Israel Dreyfus dejó impactado a Laura Spoya con comentario ácido: “Estás al borde del divorcio y me hablas de estabilidad”

Israel Dreyfus estuvo invitado en el podcast ‘Good Time’, donde compartió historias con Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe. No obstante, una pregunta sencilla e inofensiva relacionada con su vida amorosa cambió el ambiente a uno tenso y se viralizó.

Todo comenzó cuando la ex reina de belleza le preguntó si evalúa en algún momento “estabilizarse” sentimentalmente. Sin pelos en la lengua, Israel respondió con una frase que dejó en shock y dejó callados a los conductores por unos segundos para luego reírse a carcajadas.

“¿Por qué estabilizar? ¿Qué significa estabilizar? Tú estás al borde del divorcio y me vienes a hablar a mí de estabilizar. No seas paloma pues, no seas mala”, expresó Israel con una sonrisa irónica ante las risas de Mario y Gerardo.