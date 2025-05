¿Ya no le creen? El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ reveló imágenes antiguas, en donde se puede a Jessica Newton recibiendo una fuerte acusación. Sin embargo; en el video también se puede ver a Laura Spoya, quien asombró con su forma de actuar.

En el video, revelado en TikTok se ve a Laura Spoya dándole consuelo a Jessica Newton pero “ninguneando” a Olinda Castañeda: “No, es una chiquita totalmente desubicada. (…) Que no te afecte lo que una tal por cual puede hablar. Mira por favor, la clase de chica que sale hablando. Sin clase por favor, tú tienes clase, tú has nacido con clase, esa señorita no va a tener clase”.