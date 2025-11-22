Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

Hija de Pamela López se encuentra en delicado estado de salud y empresaria revela la inaudita conducta de Christian Cueva

Pamela López reveló que no puede contar con su aun esposo, Christian Cueva para darle atención a sus hijos cuando se encuentran delicados de salud. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hija de Pamela López se encuentra en delicado estado de salud y empresaria revela la inaudita conducta de Christian Cueva
    Hija de PAMELA LÓPEZ se encuentra en DELICADO estado de SALUD y empresaria revela la INAUDITA conducta de Cueva | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Hija de Pamela López se encuentra en delicado estado de salud y empresaria revela la inaudita conducta de Christian Cueva

    Pamela López volvió a aparecer en Amor y Fuego y sorprendió al abrir su corazón sobre el enorme esfuerzo que hace como madre para sostener a sus hijos ante la ausencia de Christian Cueva. La animadora lamentó que, además de trabajar para sacar adelante a su familia, no puede contar con el futbolista ni en los momentos más delicados de la salud de los pequeños. Incluso reveló un episodio particularmente doloroso que involucra a su hija, quien presentó fiebre mientras estaba bajo el cuidado del jugador. ¿Qué insólita reacción tuvo él?

    Pamela López detalla el estado crítico de su hija y la respuesta que recibió de Christian Cueva

    Después de relatar que el abogado de Christian Cueva renunció y la alertó sobre las acciones que el futbolista estaría preparando en su contra, Pamela López contó que su principal preocupación es sacar adelante a sus hijos sin apoyo paterno, incluso cuando su pequeña se enferma.

    “Me toca dividirme entre tres. Cuando tengo que salir a trabajar y justo mi hija hace fiebre, como ayer, y me llaman para recogerla del colegio y llevarla hasta Villa… no me alcanza el tiempo”, expresó con frustración.

    La hija menor atraviesa un momento complicado de salud, pero, según López, Cueva ignoró por completo la situación. La animadora relató que, durante una de las visitas, la niña pidió ir a la clínica debido a su malestar, pero el jugador descartó la gravedad y no la llevó a recibir atención, una decisión respaldada por su madre, Malqui Bravo.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Hija de Cueva ayudó a escribir la letra de ‘La Clandestina’, canción que sería para Pamela Franco

    “Mi hija salió con ellos y tuvo fiebre. Le dije: ‘¿Por qué no tomaste algo?’. Me contó: ‘Mamá, le pedí a mi papá y a su mamá que me lleven a la clínica y él dijo que no era grave… se pusieron a discutir’. Yo le reclamé: ‘¿Qué te costaba llevarla a una clínica?’”, narró indignada.

    Además, Pamela aseguró que Cueva tampoco muestra interés en conocer a sus hijos y desconoce por completo detalles básicos de sus gustos o habilidades, lo que la obliga a asumir sola toda la carga emocional y logística de la crianza.

    “Siempre me pone obstáculos, pero voy a seguir denunciando lo que corresponde. Él no sabe nada de mis niños, ni siquiera los talentos que tienen. Me toca multiplicarme por tres”, finalizó en el programa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Pamela López se encuentra en delicado estado de salud y empresaria revela la inaudita conducta de Christian Cueva
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Hija de Pamela López se encuentra en delicado estado de salud y empresaria revela la inaudita conducta de Christian Cueva

    Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"

    Marina Mora expone el tormento de Karla Bacigalupo en el Miss Perú: “lloraba mucho”

    Maju Mantilla reaparece tras las disculpas de Gustavo Salcedo y comparte emotivo mensaje: "Una bendición"

    La inesperada ‘reacción’ de Ale Baigorria en medio del grave accidente de su hermana

    Lo más vistos en Farándula

    Daniela Darcourt se reencuentra con Waldir Felipa y él hace inesperada confesión: “¡Volvimos!”

    Thamara, hermana de Alejandra Baigorria, sufrió un grave accidente en la carretera: "Está en una situación grave"

    Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

    Magaly Medina reveló que ofrecieron venderle pruebas sobre escándalo familiar de Angie Jibaja por 3 mil dólares

    Hermana de Ale Baigorria en estado delicado tras grave accidente: se revela su pronóstico

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;