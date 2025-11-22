Pamela López reveló que no puede contar con su aun esposo, Christian Cueva para darle atención a sus hijos cuando se encuentran delicados de salud.

Hija de PAMELA LÓPEZ se encuentra en DELICADO estado de SALUD y empresaria revela la INAUDITA conducta de Cueva | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Hija de PAMELA LÓPEZ se encuentra en DELICADO estado de SALUD y empresaria revela la INAUDITA conducta de Cueva | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Pamela López volvió a aparecer en Amor y Fuego y sorprendió al abrir su corazón sobre el enorme esfuerzo que hace como madre para sostener a sus hijos ante la ausencia de Christian Cueva. La animadora lamentó que, además de trabajar para sacar adelante a su familia, no puede contar con el futbolista ni en los momentos más delicados de la salud de los pequeños. Incluso reveló un episodio particularmente doloroso que involucra a su hija, quien presentó fiebre mientras estaba bajo el cuidado del jugador. ¿Qué insólita reacción tuvo él?

Pamela López detalla el estado crítico de su hija y la respuesta que recibió de Christian Cueva

Después de relatar que el abogado de Christian Cueva renunció y la alertó sobre las acciones que el futbolista estaría preparando en su contra, Pamela López contó que su principal preocupación es sacar adelante a sus hijos sin apoyo paterno, incluso cuando su pequeña se enferma.

“Me toca dividirme entre tres. Cuando tengo que salir a trabajar y justo mi hija hace fiebre, como ayer, y me llaman para recogerla del colegio y llevarla hasta Villa… no me alcanza el tiempo”, expresó con frustración.

La hija menor atraviesa un momento complicado de salud, pero, según López, Cueva ignoró por completo la situación. La animadora relató que, durante una de las visitas, la niña pidió ir a la clínica debido a su malestar, pero el jugador descartó la gravedad y no la llevó a recibir atención, una decisión respaldada por su madre, Malqui Bravo.

“Mi hija salió con ellos y tuvo fiebre. Le dije: ‘¿Por qué no tomaste algo?’. Me contó: ‘Mamá, le pedí a mi papá y a su mamá que me lleven a la clínica y él dijo que no era grave… se pusieron a discutir’. Yo le reclamé: ‘¿Qué te costaba llevarla a una clínica?’”, narró indignada.

Además, Pamela aseguró que Cueva tampoco muestra interés en conocer a sus hijos y desconoce por completo detalles básicos de sus gustos o habilidades, lo que la obliga a asumir sola toda la carga emocional y logística de la crianza.