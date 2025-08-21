Un video de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sonriendo juntos horas antes de su separación generó sorpresa y especulación en redes sociales. Nadie sabía la realidad.

Horas antes de que Gustavo Salcedo sorprendiera con el anuncio de la ruptura con Maju Mantilla, un video difundido en la cuenta de Instagram del hospedaje que ambos manejan en Zorritos sorprendió a todos. En él, la pareja aparecía sonriente, disfrutando de un desayuno junto al mar, proyectando una complicidad que nadie imaginaba sería de las últimas en demostraciones de cariño de manera pública.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: la escena que nadie esperaba antes de su ruptura

El 20 de agosto, Gustavo Salcedo sorprendió al anunciar a través de sus redes sociales el fin de su matrimonio con la ex Miss Mundo. Con un breve mensaje, el empresario y exdeportista olímpico puso punto final a dos décadas de relación: “Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino”, escribió en su comunicado.

La noticia, que generó impacto inmediato en el mundo del espectáculo, contrastó con el video publicado horas antes en la cuenta oficial de Bungalows en Zorritos · Aquamare, el negocio que ambos gestionan desde hace años.

La realidad de la relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

En el material audiovisual, Maju y Gustavo aparecen compartiendo un desayuno frente al mar, entre sonrisas y miradas cómplices. La escena culmina con una toma de la conductora mirando a la cámara, irradiando serenidad.

Tras el comunicado, la publicación cobró un nuevo significado y se llenó de comentarios. Mientras algunos usuarios expresaban sorpresa, otros incluso especularon si la difusión del clip respondía a una estrategia: “Pero hace 4 horas subieron ese video en la página de su hospedaje”, escribió un usuario, mientras otro cuestionó: “¿Marketing? No entiendo”.