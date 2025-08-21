La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha conmocionado a sus seguidores. El empresario anunció el fin de su matrimonio, pero un video reciente genera dudas de su versión.

La separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha generado gran revuelo en redes sociales. El empresario aseguró que el fin de su matrimonio ocurrió hace meses; sin embargo, una reciente publicación ha despertado más dudas que certezas. Un video difundido en Instagram muestra a la pareja disfrutando de un momento especial, lo que contradice la versión oficial.

Esposo de Maju Mantilla asegura ruptura, pero contundente prueba genera dudas

Este miércoles 20 de agosto, Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprendió al anunciar el fin de su matrimonio con la exMiss Mundo. Sin embargo, un detalle en las redes sociales de la expareja llamó la atención.

En la cuenta de Instagram de ‘Aquamare’, negocio que la pareja tiene en común en Zorritos, se compartió un video de Gustavo y Maju compartiendo un desayuno juntos, donde se les puede ver de los más felices con un peculiar mensaje: “Tú + yo + escapada a la playa”, se lee en el post.

El video fue enviado por una seguidora a la cuenta de Instarándula y el periodista Samuel Suárez no dudó en reaccionar. “Samu, pero hace 4 horas subieron ese video en la página de su hospedaje”, se lee en el mensaje que le envió una de sus seguidoras a Suárez.

“Samu, revista este video, lo subieron el 17 de julio y ambos están con la misma ropa”, se lee en otro mensaje que ‘Samu’ publicó y sobre el cual opinó. “Sí, tengo claro que el video no fue grabado ayer, pero el anuncio del señor Salcedo habla de una separación con varios meses transcurridos, conciliación, etc…pero en julio estaban juntos. Algo no cuadra en su comunicado a la opinión pública”, sostuvo el comunicador.

Gustavo Salcedo confirma separación de Maju Mantilla con duro mensaje

La relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo llegó a su fin. Así lo dio a conocer el empresario mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que la decisión se tomó tras un proceso de conciliación y varios meses de reflexión.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, escribió en el inicio de su anuncio.

En el mismo mensaje, Salcedo dedicó palabras de agradecimiento a la exMiss Mundo y remarcó que, pese a la separación, continuarán unidos en su rol de padres: “Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”.