La presentadora de televisión Maju Mantilla expresó su profunda tristeza por el trágico incidente ocurrido en el Real Plaza de Trujillo, donde el colapso del techo en el área de comidas resultó en múltiples heridos y fallecidos. En una entrevista con RPP, la ex Miss Mundo compartió su consternación ante las impactantes imágenes del suceso.

Mantilla, oriunda de Trujillo, reveló que algunos de sus familiares estuvieron cerca de la tragedia. Según relató, una tía le informó que su primo y su esposa habían planeado comer en el patio de comidas del centro comercial, pero finalmente decidieron no hacerlo. "Una tía me contó que mi primo estaba con su esposa en el centro comercial, iban a comer en el patio de comidas, pero se desanimaron. Imagínate, gracias a Dios no tengo a un familiar que ha estado ahí", mencionó la conductora.