En su publicación, Maju no solo destacó los momentos felices, sino también las adversidades que pusieron a prueba su fortaleza personal y familiar. “Hubo momentos que me hicieron llorar, pero de ellos saqué mi mayor fortaleza”, expresó, dejando claro que cada obstáculo fue una oportunidad para crecer y fortalecer los lazos con su pareja.

"Que fugaz fuiste 2024, me despido de este año con mucha gratitud por todos los buenos momentos que dejan huella y que tienen un lugar especial en la memoria y el corazón. También esos momentos que llegaron para ponerme a prueba, que me desafiaron, que me hicieron llorar, esos que hicieron que se me estruje el corazón y sacaron mi mayor fortaleza", afirmó en un inicio en su post de Instagram.