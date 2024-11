Aunque tiene un contrato en Latina, la ex Miss Mundo Maju Mantilla confiesa que no se siente completamente segura en su puesto, consciente de que la televisión es un medio tan dinámico que los cambios pueden producirse en cualquier instante.

“Tengo contrato hasta finales del 2025, no sé lo que pueda pasar, la televisión a veces es incierta, a veces se dan cambios antes de tiempo. No me digo que soy fija, soy una empleada más del canal, agradezco la oportunidad que me dan. Mi deseo es continuar en el programa, es el deseo también de mis compañeros”, admitió.