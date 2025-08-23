Wapa.pe
Filtran quién sería el hombre con el que Maju Mantilla habría engañado a su aun esposo

Verónica Alcalá dio detalles de quién sería la persona que estuvo con Maju Mantilla.

    La conductora y ex Miss Mundo Perú 2004, Maju Mantilla, se ha convertido en el centro de la atención mediática después de que su esposo Gustavo Salcedo confirmara en redes sociales el final de su matrimonio. A raíz de este anuncio, no han tardado en aparecer múltiples especulaciones sobre las razones de la ruptura, entre ellas la supuesta infidelidad de la modelo al padre de sus hijos.

    Señalan a un presunto tercero en discordia

    Durante el programa digital Chimi Churri, la productora Verónica Alcántara sorprendió al asegurar que, según sus fuentes, Mantilla habría tenido un romance con un colega que además estaría casado.

    "Mis fuentes dicen que, como dicen las cartas, ella habría sacado los pies del plato con un compañero que se sienta a su costado y dicen que está casado", afirmó Alcántara.

    Asimismo, insinuó que no sería la primera vez que ocurría una situación similar en el matrimonio, y que incluso podría tratarse de una especie de revancha. “No me consta, no lo sé. ¿Por qué creen que en Latina están empezando a hacer la lavandería? Antes era en América con Jurguensen. Es una fuente muy confiable. Yo creo que se lo ha devuelto. Me dicen que no es la primera vez”, agregó.

    Gustavo Salcedo también estaría envuelto en un romance

    Por otro lado, la vidente Noelia, conocida como El ángel del amor, reveló que el comunicado de Salcedo habría surgido porque Mantilla lo habría echado de su casa tras descubrir una relación extramarital con una mujer más joven.

    "Enamorado, enamorado, no lo veo, lo que veo aquí es más calentura que otra cosa. Él lanzó el comunicado, porque Maju le dijo que ya dejara la casa. (...) Ah... y es una chica menor, ojo, y no es conocida", aseguró.

    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

