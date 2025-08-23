Filtran quién sería el hombre con el que Maju Mantilla habría ENGAÑADO a su aun esposo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La conductora y ex Miss Mundo Perú 2004, Maju Mantilla, se ha convertido en el centro de la atención mediática después de que su esposo Gustavo Salcedo confirmara en redes sociales el final de su matrimonio. A raíz de este anuncio, no han tardado en aparecer múltiples especulaciones sobre las razones de la ruptura, entre ellas la supuesta infidelidad de la modelo al padre de sus hijos.

Señalan a un presunto tercero en discordia

Durante el programa digital Chimi Churri, la productora Verónica Alcántara sorprendió al asegurar que, según sus fuentes, Mantilla habría tenido un romance con un colega que además estaría casado.

"Mis fuentes dicen que, como dicen las cartas, ella habría sacado los pies del plato con un compañero que se sienta a su costado y dicen que está casado", afirmó Alcántara.

Asimismo, insinuó que no sería la primera vez que ocurría una situación similar en el matrimonio, y que incluso podría tratarse de una especie de revancha. “No me consta, no lo sé. ¿Por qué creen que en Latina están empezando a hacer la lavandería? Antes era en América con Jurguensen. Es una fuente muy confiable. Yo creo que se lo ha devuelto. Me dicen que no es la primera vez”, agregó.

Gustavo Salcedo también estaría envuelto en un romance

Por otro lado, la vidente Noelia, conocida como El ángel del amor, reveló que el comunicado de Salcedo habría surgido porque Mantilla lo habría echado de su casa tras descubrir una relación extramarital con una mujer más joven.