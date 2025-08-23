Wapa.pe
    Desde que Gustavo Salcedo anunció a través de un comunicado el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, después de 13 años juntos, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta traición. Aunque muchos apuntaban al exdeportista, la sorpresa llegó cuando la productora Verónica Alcántara sugirió que habría sido la ex Miss Mundo Perú quien engañó a su aún esposo.

    Productora lanza fuerte revelación sobre Maju Mantilla

    En el programa Chimi Churri, el conductor Christian Bayro y la productora Verónica Alcántara aseguraron contar con fuentes cercanas que conocen lo ocurrido en la relación. Según su versión, esta vez habría sido Maju quien cometió infidelidad con un compañero de trabajo.

    "Mis fuentes dicen que, como dicen las cartas, ella habría sacado los pies del plato con un compañero que se sienta a su costado y dicen que está casado. No me consta, no lo sé. ¿Por qué creen que en Latina están empezando a hacer la lavandería? Antes era en América con Jurguensen. Es una fuente muy confiable. Yo creo que se lo ha devuelto. Me dicen que no es la primera vez", afirmó Alcántara.

    Christian Bayro, por su parte, añadió que en Latina ya se conocía la ruptura desde hace tiempo. “Según nuestro amigo César Seijas, los auspiciadores están asados. Los auspiciadores respetaron su dolor, su luto, pero hoy también faltó. (...) En los pasillos de Latina hay rumores. A mí lo que me han dicho es que ese matrimonio está partido hace rato”, comentó.

    El comunicado de Gustavo Salcedo

    En su pronunciamiento oficial, Gustavo Salcedo explicó que la separación no fue repentina, sino que ya venía gestándose desde meses atrás, en un intento fallido de salvar la relación.

    "Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. (...) Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos", expresó en el comunicado.

