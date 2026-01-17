Andrea Llosa confirma su salida definitiva de ATV tras más de 20 años en el canal. Llosa se mostró agradecida por la confianza de su equipo y la conexión con su audiencia.

Andrea Llosa confirmó el cierre definitivo de su etapa en ATV tras más de dos décadas vinculada al canal. La conductora reveló que existieron conversaciones para continuar en la señal con un nuevo formato televisivo, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. A través de sus redes sociales, Andrea contó qué pasó.

Andrea Llosa confirma su salida definitiva de ATV

Mediante su cuenta de Instagram, Andrea Llosa explicó que sí existió la posibilidad de continuar en el canal con un nuevo proyecto, sin embargo, las negociaciones no prosperaron. La conductora señaló que, tras varias conversaciones, ambas partes optaron por cerrar el ciclo de manera cordial.

"Ahora sí se los puedo contar, han pasado 20 años desde que arranqué en ATV como reportera... acabo de despedirme, tuve una conversación bastante bonita y creo que así se debe terminar uno las historias, agradeciendo y con alegría, con entusiasmo", dijo en un inicio.

La escritora peruana también detalló que, luego del final de 'Nunca Más' y 'Andrea', se evaluó la creación de un nuevo formato televisivo. No obstante, las diferencias en las propuestas impidieron llegar a un acuerdo final, lo que derivó en su salida oficial del canal.

"El año pasado luego de que se terminara el ciclo de 'Nunca Más' y 'Andrea' hubo la intención de hacer un nuevo formato... pero conversaciones van y conversaciones vienen, no llegamos a ponernos de acuerdo, cosa que está bien... Entonces simplemente, no hemos renovamos y nos hemos despedido", sentenció.

Andrea Llosa se despide de ATV tras años de trabajo social en televisión

En el video compartido con sus seguidores, Andrea Llosa expresó que se va del canal con la tranquilidad de haber cumplido una labor que trascendió lo televisivo. Según contó, uno de los mayores logros de su carrera fue haber contribuido a cambiar la vida de muchas familias, especialmente de niños que pudieron acceder al reconocimiento legal de sus padres.

La comunicadora afirmó “irse con la satisfacción de lograr que muchos niños tengan apellido”. Durante su mensaje, la conductora también recordó los primeros pasos de Nunca más, espacio que se mantuvo al aire durante 14 años. Andrea destacó que el programa nació de manera muy sencilla y que, junto a su equipo de producción, comenzaron “grabando en la calle”, sin imaginar el impacto que tendría con el paso del tiempo.

Este formato se convirtió en uno de los proyectos más emblemáticos de su carrera y marcó un hito dentro de la televisión peruana por su enfoque social.

La periodista también hizo mención al final de su programa Andrea, que estuvo en emisión durante 6 años y 5 meses. Según detalló, a lo largo de ese periodo se lograron 252 conciliaciones y se resolvió más del 50 % de los casos presentados en el espacio televisivo.

En la descripción del video, Andrea Llosa compartió un mensaje cargado de gratitud, en el que resaltó el vínculo emocional que construyó con sus programas y con las personas que formaron parte de ellos.