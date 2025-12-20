La canasta navideña de Jorge Luna sorprendió a los trabajadores: refrigerador lleno de productos, vales de cine y un iPhone 17 para cada uno.

¡Canasta de lujo! Una trabajadora peruana se volvió viral al mostrar el increíble regalo navideño que recibieron los colaboradores de Jorge Luna, el comediante y conductor del popular canal de YouTube Hablando Huevadas.

La canasta sorprendió a todos al incluir desde un refrigerador lleno de productos hasta vales de cine e incluso un iPhone 17 para cada trabajador. El video en TikTok no tardó en volverse tendencia, generando un sinfín de reacciones y comentarios de asombro por la generosidad del gesto.

Trabajadora revela a detalle lo que incluía la canasta navideña de su jefe, Jorge Luna

En el video que se volvió viral, se observa que cada trabajador recibió una refrigeradora llena de productos, incluyendo alimentos, bebidas y artículos típicos de una canasta navideña de lujo. También se entregaron vales para delivery, 12 entradas de cine, un vale de pavo y una gift card, además de una canasta con productos de belleza.

Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos fue que los regalos fueron más allá de lo habitual, elevando los aguinaldos empresariales a otro nivel. El momento que generó mayor asombro fue la entrega de un iPhone 17 a cada colaborador, convirtiendo el presente en uno de los más comentados de la temporada. "No puedo con tanto. Nuevo rey de las canastas", destacó la joven en redes sociales.

Usuarios quedan impresionados con la canasta navideña que entregó Jorge Luna

El gesto de Jorge Luna recibió numerosos elogios en redes sociales, donde los cibernautas resaltaron no solo el éxito del comediante, sino también su generosidad al compartir con su equipo de trabajo.