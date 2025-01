¡Del escenario al estadio! Jorge Luna compra equipo de fútbol peruano: "Estoy jugando Play en la vida real"

Durante la revelación, Luna comentó con humor su motivación para realizar esta compra: "Yo lo que estoy haciendo es jugar Play en la vida real. Me he comprado un club de mie*** y ahí está el secreto". Según el humorista, la decisión surgió tras recibir una oferta muy atractiva.

Jorge detalló que el precio del equipo era sorprendentemente accesible, lo que lo llevó a tomar la decisión de inmediato: "Me llegó una oferta que no podía rechazar. Había un club en oferta (...) Todo empieza cuando me dicen: ‘hay la oportunidad de comprar el club’. Pregunto cuánto está, tanto, tus zapatillas están más caras".